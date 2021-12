Francesca Ferragni è incinta: la sorella di Chiara Ferragni sorprende i fan e annuncia la sua gravidanza

Gossip

Arriva in questi istanti una notizia che certamente terrà i fan incollati agli schermi dei loro smartphone per mesi. Francesca Ferragni ha annunciato di essere incinta. Per comunicare ai follower la lieta notizia, la sorella minore di Chiara Ferragni ha condiviso una serie di dolci scatti, in cui appare sorridente al fianco del fidanzato.

Francesca Ferragni è incinta: il post per annunciare la gravidanza

La famiglia Ferragni sta vivendo un momento di grande successo, accresciuto ancora di più dalla serie tv pubblicata su Amazon Prime e contenente scene di vita quotidiana dell’influencer Chiara Ferragni, del marito Fedez e dei loro familiari.

Fra questi ci sono anche le sorelle Valentina e Francesca Ferragni, che negli ultimi anni hanno ottenuto un grande seguito sui social. Proprio sul profilo Instagram di Francesca, secondogenita di casa Ferragni, è stata comunicata in questi minuti un’importante notizia: Francesca è incinta. Per rendere nota al mondo la bella novità, la 32enne ha postato uno scatto che la mostra sorridente, mentre scopre l’accenno di pancino sul suo ventre. Inginocchiato ai suoi piedi c’è il fidanzato Riccardo Nicoletti, che bacia affettuosamente la pancia. “Non solo panettoni” commenta ironicamente Francesca, riferendosi alle abbuffate dei giorni di festa.

Come si legge nella didascalia del post, la Ferragni dovrebbe già essere alle 14esima settimana di gravidanza.

La famiglia Ferragni si allarga: Francesca è incinta

Nel secondo scatto condiviso da Francesca e Riccardo, la coppia posa insieme alla loro cagnolona.

La cucciola di segugio grigio posa una zampa sul ventre della Ferragni, mentre i suoi padroni sorridono felici. Lo scatto ha rapidamente raccolto una sfilza di commenti entusiasti. “Zia per la terza volta” ha scritto Valentina Ferragni, seguita da Chiara che ha invece scritto “Non vedo l’ora di diventare zia“.

“Congratulazioni” ha commentato invece Fedez, a sua volta in procinto di diventare zio. Citando la sigla della docu-serie The Ferragnez, pochi minuti dopo Chiara Ferragni ha aggiunto un secondo commento: “E ora allarghiamo la famiglia ancora un po’. Tipo yo yo“.