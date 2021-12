Katia Ricciarelli riabbraccia il cagnolino Ciuffy al Grande Fratello Vip: gioia incontenibile in passerella

Grande Fratello

Gioia incontenibile per Katia Ricciarelli che, al Grande Fratello Vip, riabbraccia il suo amico a quattro zampe: Ciuffi. In occasione del Natale la produzione ha voluto farle un regalo davvero speciale e, nel corso di questa puntata, la ‘Vippona’ non trattiene l’emozione. In passerella va in scena un commovente incontro, con la concorrente che riempie di baci ed abbracci il suo affettuoso cagnolino.

Katia Ricciarelli ritrova il cagnolino Ciuffy al GF Vip

Katia Ricciarelli è protagonista di una emozionante sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip. Siamo nel pieno del periodo delle feste, il Natale è passato da pochi giorni ma i regali per i concorrenti non finiscono qui.

La produzione ha infatti pensato per la cantante lirica ad un incontro speciale tra le mura di Cinecittà: quello con Ciuffy, il suo amico a quattro zampe e fedele compagno di vita. La concorrente ha più volte parlato, nel corso della Casa, di quanto terapeutica sia la presenza del suo cagnolino nella sua vita, che con lui è stata impreziosita e l’ha aiutata a sentirsi meno sola.

La cantante lirica è pronta a ricevere la sorpresa in passerella, sulla quale trova inizialmente esposto un pacco regalo contenente un gioco del suo Ciuffy.

Il suo cagnolino fa poi capolino in passerella e corre verso la sua padroncina, la quale lo inonda di baci e abbracci.

Katia Ricciarelli insieme a Ciuffy: “Il più bel regalo“

Katia Ricciarelli e il suo Ciuffy riempiono di gioia ed emozione anche il cuore di Alfonso Signorini e dei presenti in studio. La cantante lirica ha voluto dedicare alcuni minuti di questa sorpresa assieme al suo cagnolino, tenendolo in braccio e riempiendolo di affetto.

“È stupendo” commenta la Ricciarelli, la quale rivela al conduttore: “Mi hai fatto un regalo bellissimo: il più bel regalo che potessi avere“.

La stessa concorrente ha da poco passato un Natale certamente diverso rispetto agli anni precedenti. Un Natale vissuto nella Casa del Grande Fratello Vip assieme ai suoi compagni di viaggio, ma nel suo cuore pieno di malinconia e solitudine. Proprio della solitudine la Ricciarelli ha spessa parlato ma, grazie a questa esperienza condivisa con i coinquilini, ha saputo accantonarla e vivere momenti di spensieratezza assieme a loro.