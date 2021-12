La famiglia Addams: il film d’animazione va in onda su Rai3 martedì 28 dicembre 2021

TV e Spettacolo

La proposta di Rai3 per la prima serata di martedì 28 dicembre 2021 è un divertente film di animazione che racconta una delle tantissime avventura della famiglia più spaventosa della storia del cinema. Nella pellicola La famiglia Addams del 2019 Gomez Addams e Morticia Frump stanno per celebrare le loro nozze quando vengono raggiunti dalla folla inferocita e per scappare da chi li accusa di essere dei mostri si imbattono in una strana abitazione che fa da tetro manicomio abbandonato in cui una voce misteriosa li incita ad andare via. Scopri tutte le curiosità e la trama della pellicola in onda su Rai3.

La famiglia Addams: le curiosità del film d’animazione

La famiglia Addams (dal titolo in lingua originale di The Addams Family) è un film di animazione del 2019 diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon, con il primo animatore che parteciperà anche all’atteso sequel della pellicola.

I personaggi che popolano l’universo narrativo di questo film sono stati creati da Charles Addams, celebre vignettista che diede il via ad una lunga serie di trasposizioni sia televisive che di cartoni animati ed infine anche di numerosi film, musical, videogiochi, oltre anche ad uno sconfinato merchandising.

La famiglia Addams: la trama del film d’animazione

Gomez Addams e Morticia Frump sono ormai ad un passo dalle nozze. Mentre stanno celebrando il loro tanto atteso rito in una radura della foresta alle porte di un paesino sperduto, circondati da tutti i personaggi iconici della famiglia Addams, quando però vengono raggiunti proprio dagli abitanti del posto che vorrebbe scacciare l’insieme di mostri spaventosi dell’allegra famigliola.

Gli Addams si mettono così in fuga a bordo della loro vecchia auto guidata da Mano e sulla quale salgono a bordo Morticia, Gomez e zio Fester. Nel viaggio il gruppo si imbatte in Lurch, un uomo fuggito da un manicomio che finiscono per investire.

Vengono così a conoscenza di un tetro manicomio abbandonato abitato da uno spirito che gli consiglia a gran voce di abbandonare la struttura.