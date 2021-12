Meraviglie, la penisola dei tesori: Alberto Angela conduce la quarta stagione del programma

Programmi TV

Martedì 28 dicembre 2021 in prima serata su Rai1 prende il via la quarta stagione di Meraviglie, la penisola dei tesori, il programma condotto dall’amato Alberto Angela. Il conduttore torna sulla rete ammiraglia dopo il successo del suo speciale Stanotte a Napoli con un un viaggio che questa volta lo porterà a spasso nella storia del nostro intero Paese tra opere simbolo, bellezze naturali e costruzioni architettoniche ed artistiche impressionanti. A partire dall’isola di Procida, capitale italiana della Cultura per il 2022, inizierà un percorso prima tra le bellezze campane che poi arriverà a Lucca ed infine in Valle d’Aosta.

Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata di Meraviglie, la penisola dei tesori, in onda martedì 28 dicembre 2021 su Rai1 a partire dalle ore 21:25 circa.

Meraviglie, la penisola dei tesori: quello che vedremo nella prima puntata

Prende il via oggi martedì 28 dicembre, alle 21.25 su Rai1, la quarta edizione di Meraviglie, la penisola dei tesori composta da quattro puntate a formare un viaggio nella storia del nostro Paese tra le opere, le bellezze naturali e quelle artistiche create dai geni del nostro passato

La prima interessante puntata porterà Alberto Angela sull’isola di Procida, designata come capitale italiana della Cultura per il 2022, a spasso tra le coloratissime case di Marina Corricella che l’immaginario collettivo hanno legato a Maria Grazia Cucinotta ed alle ultime scene indimenticabili del film Il postino.

Il divulgatorie si sposterà poi ad Ischia per una visita al Castello Aragonese, dimora della poetessa rinascimentale Vittoria Colonna, che sarà interpretata in una sentita rappresentazione dall’attrice Giusy Buscemi.

Dopo un’ultima affaccio sulla Piscina Mirabilis, la trasmissione si sposta nella città di Lucca tra passato, presente e futuro.

Dal giardino pensile della Torre Guinigi al Duomo di San Martino e Palazzo Pfanner, passando per un incontro con il disegnatore Milo Manara che userà il festival Lucca Comics & Games per raccontare la città. Il viaggio condurrà Angela fino in Valle d’Aosta per conoscere le meraviglie sconosciute di questa regione piccola ma ricca di grandi tesori.

Parla Alberto Angela

“Questa nuova stagione di Meraviglie”, svela Alberto Angela, “vuole essere una rinnovata dichiarazione d’amore per l’Italia, un omaggio agli italiani, a quanto hanno saputo fare nei secoli e a quanto, tra mille difficoltà, continuano a fare“, riporta Repubblica.