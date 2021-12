Un’ora sola vi vorrei: il ritorno del programma di Enrico Brignano con due ospiti d’eccezione

Programmi TV

Enrico Brignano torna a far divertire il pubblico di Rai2 con il suo divertente one man show. Tutto quello che c'è da sapere sul primo appuntamento di Un'ora sola vi vorrei e gli ospiti di puntata.

Enrico Brignano è pronto a tornare in televisione con il suo show nel quale in un’ora di divertimento rilegge la società, il costume e l’attualità con la sua proverbiale ironia. Un’ora solo vi vorrei va in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa con la sua prima di cinque puntate della nuova stagione in cui a farla da padrone incontrastato sarà ovviamente il comico, attore e conduttore romano. Un programma divertente che farà ridere il pubblico collegato da casa con balli e canti ma anche temi come la genitorialità che Brignano conosce bene dopo essere diventato papà del suo secondogenito.

La prima puntata avrà anche la possibilità di ospitare due personaggi cari ai telespettatori come il cantautore Federico Zampaglione ed il conduttore Stefano De Martino.

Un’ora sola vi vorrei: la prima puntata della nuova stagione

Prende il via oggi martedì 28 dicembre 2021 su Rai2 la nuova stagione del programma Un’ora sola vi vorrei. Il one man show condotto con successo da Enrico Brignano torna con la sua prima puntata delle cinque in programma per questo periodo a cavallo tra il 2021 ed 2022.

Una nuova occasione per i telespettatori di godere di un’ora di divertimento puro con il conduttore che si è destreggia tra i numerosi temi della società e di costume oltre alla trattazione dell’attualità con la sua apprezzata ironia.

Al suo fianco ci saranno la musica della resident band diretta dal Maestro Andrea Perrozzi oltre agli sketch dei comici Alessandro Betti e Marta Zoboli.

Nel corso delle cinque puntate al cast fisso della trasmissione si aggiungeranno poi numerosi ed apprezzati ospiti.

Un’ora sola vi vorrei: gli ospiti della prima puntata

A dare il via alla girandola di ospiti in occasione della prima puntata ci penseranno Federico Zampaglione e Stefano De Martino. Il cantautore si esibirà sulle note dei suoi successi mentre il conduttore di Torre Annunziata racconterà qualche dettaglio in più sul suo nuovo programma dal titolo di Bar Stella in onda in seconda serata proprio a partire da oggi su Rai2.