Avvistato un topo nella Casa del Grande Fratello Vip6, Gianmaria Antinolfi: “Mi salta proprio addosso”

Grande Fratello

Gianmaria Antinolfi ha avvistato un topo nella Casa del Grande Fratello Vip6. In particolare, l'animale sarebbe saltato addosso al concorrente in Confessionale.

Gianmaria Antinolfi è stato protagonista di un momento non piacevole negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip6. Ancora una volta è stato avvistato un topo aggirarsi tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Non è la prima volta che lo sgradito ospite si fa vivo e mette il panico tra i concorrenti del Grande Fratello Vip6. Già nei primi mesi di messa in onda del programma televisivo dell’attuale edizione, alcune concorrenti avevano avvistato un topo passeggiare tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Adesso, Gianmaria Antinolfi è stato protagonista di un incontro molto ravvicinato con un topo.

Gianmaria Antinolfi racconta di aver visto un topo nel Confessionale

Purtroppo, nelle varie edizioni del Grande Fratello, più volte è successo ai concorrenti di avvistare dei topi aggirarsi nella casa. Questa volta, l’esperienza spiacevole è toccata a Gianmaria Antinolfi. Il concorrente ha raccontato la sua disavventura a Soleil Sorge e Giacomo Urtis.

Il topo si trovava proprio all’entrata del famoso Confessionale, tra gli iconici piramidali: “Io stavo andando in confessionale… Apro la porta del confessionale, sai ci stanno le piramidi… Vedo un topo nelle piramidi, mi salta proprio addosso, sono saltato indietro e ha cominciato a scappare per tutta la casa“.

Il concorrente ha sottolineato, inoltre, che lo sgradito ospite ha poi continuato a girovagare per la casa.

Prima di Gianmaria Antinolfi, l’avvistamento di altre concorrenti

Gianmaria Antinolfi ha recentemente avvistato un topo nel Confessionale della Casa del Grande Fratello Vip6.

Prima di lui, però, altri concorrenti erano stati protagonisti dello spiacevole incontro, sempre durante la stessa edizione del programma televisivo.

In particolare, la principessa Jessica Selassié aveva avvistato per prima un topo passare per la cucina della Casa: “Che schifo… C’è un topo“.

Anche gli altri concorrenti avevano urlato, in quell’occasione, per lo spiacevole avvistamento. Mentre Manila Nazzaro era rimasta più fredda: “Un topolino di campagna“.