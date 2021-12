Big&Bang, arriva il Capodanno targato Rtl 102.5: tutti gli ospiti per salutare il 2022

TV e Spettacolo

Avete impegni per l’ultimo dell’anno? Su Rtl 102.5 arriva il primo capodanno con collegamenti in diretta! Ebbene sì, gli ascoltatori della radiovisione più seguita in Italia saranno i protagonisti. A partire dalle ore 19 infatti partirà Big&Bang, il Capodanno targato RTL 102.5. Un grande evento fatto di musica e grandi ospiti che brinderanno in diretta con gli ascoltatori. Rigorosamente live dagli studi di Milano e Roma i conduttori Angelo Baiguini, Federica Gentile, Simone Palmieri, Diego Zappone, Mario Vai, Paola di Benedetto e Carolina Rey accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno.

Alle 20:30, all’interno del programma, avverrà il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che assume quest’anno una particolare valenza essendo l’ultimo del mandato di Mattarella ed essendo inserito in un contesto socio-sanitario ancora molto delicato. La serata ovviamente sarà trasmessa in contemporanea su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), Radio Zeta e in diretta streaming su RTL 102.5 PLAY.

Big&Bang, gli ospiti presenti

Tantissimi ospiti al Capodanno di Rtl 102.5! Vi basti sapere che i principali rappresentanti della musica italiana e internazionale saranno in onda per uno show senza precedenti!

Qualche nome?

Parliamo di Laura Pausini, Jovanotti, Alessandra Amoroso, Cristiano Malgioglio, Kungs, Mahmood, Gaia, Gué Pequeno, Purple Disco Machine, Arisa, i Tiromancino, Gianni Morandi, Noemi, Bob Sinclar, Francesco Gabbani, Katy Perry, Emma, Le Vibrazioni, Gianna Nannini, i The Kolors, Marco Mengoni, Annalisa, Sangiovanni, Elettra Lamborghini, J-Ax, Alvaro Soler, Giuliano Sangiorgi, Fred De Palma, Tiziano Ferro, Sophieand the Giants, Meduza, i Pinguini Tattici Nucleari, Tecla e Alfa.

Il programma di 102.5

Tanti i nomi già noti al grande pubblico reduci da un’altra incredibile serata targata Rtl 102.5 all’Arena di Verona in occasione dei Power Hits Estate ad agosto 2021.

E non è finita qui! I festeggiamenti continueranno ovviamente il giorno successivo attraverso zoom. Gli ascoltatori potranno infatti prenotarsi sul sito di Rtl per poter fare in diretta gli auguri o una dedica ad una persona in particolare! Con i microfoni aperti dunque anche gli speaker potranno scambiare gli auguri con il pubblico fedele delle radio del gruppo Rtl 102.5.