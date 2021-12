Caro bollette, fino a 770€ in più per luce e gas: quali sono le ultime stime sui rincari in arrivo

Economia

Si avvicina il trimestre che si prospetta più pesante per i bilanci famigliari, a causa degli imminenti rincari nelle bollette di luce e gas. Ecco quali sono le ultime stime aggiornate sulla spesa extra che dovranno affrontare le famiglie, tenendo conto degli interventi previsti dal Governo.

Le stime per le spese relative a luce e gas nel 2022 sono state effettuate considerando un consumo annuale medio di 1.400 metri cubi di gas e 2.700 kilowattora di elettricità. Il calcolo, a cura di Nomisma Energia, si compone di due parti.

La prima riporta le stime senza tenere conto degli aiuti messi in campo dal Governo tramite la Legge di Bilancio 2022 e preannuncia un incremento del 61% per il gas e del 45% per l’elettricità. Incrementi che si traducono in una spesa extra di 1.200€ all’anno per famiglia. Tenendo conto dei 3.800.000.000€ stanziati dall’esecutivo, invece, gli aumenti dovrebbero assestarsi attorno al 40% per il gas e al 28% per l’elettricità. La spesa aggiuntiva prevista per le famiglie nel 2022, secondo questo scenario, sarebbe quindi pari a 770€.

Quanto si spenderà in più nel 2022 e quanto dureranno i rincari

Secondo Assoutenti, una famiglia composta da 3 persone potrebbe arrivare a spendere nel 2022 la cifra totale di 2.558€ per le bollette di luce e gas.

Rispetto al 2019, si tratterebbe di un rialzo del 77%, pari a 1.110€.

Nel 2021 invece la spesa media totale si è attestata sui 1.964€ con una crescita del 48,4% se paragonata al 2020. Assoutenti ha anche stimato picchi del 200% nei rincari per le imprese attesi nel 2022.

Per Federconsumatori, il peso economico sulle famiglie durante il prossimo anno sarà una spesa ulteriore di 1.228,80€ sulle bollette e sarà dovuto all’aumento dei costo relativi ai beni energetici.

A questi dovrebbero aggiungersi anche i costi di trasporto e produzione. In base alle previsioni, questi rincari potrebbero resistere fino al secondo trimestre del 2022, dunque fino a metà del prossimo anno.