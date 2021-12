Corsa alle mascherine FFp2: dove si comprano, quanto costano e per quanto tempo durano

Cronaca Italia

Le mascherine FFp2 sembrano destinate a far parte della nostra quotidianità in contesti sempre più frequenti. Ecco perché sono considerate più sicure e dove si possono acquistare.

Mascherine FFp2, quando metterle e dove sono obbligatorie

Gli acquisti delle mascherine FFp2 stanno già aumentando in tutta Italia, come ha rilevato Federfarma. Dal 25 dicembre infatti questa tipologia di dispositivo di protezione individuale è diventata obbligatoria per accedere ai mezzi pubblici (bus, metro, tram ma anche treni, navi e aerei) e ai luoghi chiusi e affollati come cinema, musei, teatri, palazzetti e sale da concerto.

Queste norme resteranno attive fino alla fine dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022.

Perché le mascherine FFp2 proteggono di più e a cosa fare attenzione

Come precisato dall’Istituto Superiore di Sanità, le mascherine FFp2 hanno un potere filtrante alto, pari al 92%. Sono infatti in grado sia di impedire che il virus e i batteri vengano trasmessi nell’ambiente esterno, sia di proteggere chi le indossa dalle infezioni provenienti dall’esterno. Per essere efficaci è fondamentale che sia presente il marchio CE sulla confezione o sulla mascherina stessa. In aggiunta al marchio, dovrà essere segnalato anche un codice composto da 4 numeri che serve per indentificare l’organismo responsabile della certificazione di conformità alle norme europee.

Mascherine FFp2: dove si comprano e quanto durano

Le mascherine FFp2 possono essere acquistate nelle farmacie e parafarmacie, ma anche all’interno di alcuni supermercati e infine online. In quest’ultimo caso è importante controllare con più accuratezza la conformità delle mascherine che si intendono acquistare, senza basarsi unicamente sul criterio del prezzo. Spesso un prezzo all’apparenza troppo conveniente può nascondere un prodotto non conforme e quindi inadatto a proteggere con efficacia dal Coronavirus.

Le FFp2 possono essere indossate fino a 8 ore consecutive prima di essere sostituite, contro le 4 ore raccomandate per le mascherine chirurgiche.

Quanto costano le mascherine FFp2: la richiesta di calmierare i prezzi

A causa della loro maggiore efficacia, le mascherine FFp2 sono mediamente più care rispetto a quelle chirurgiche. Al momento, i prezzi possono variare tra 0,80€ e 2,50€ al pezzo. Da più parti è stata però avanzata la richiesta di calmierare i prezzi tramite un intervento del Governo. Le associazioni di consumatori infine sarebbero impegnate a chiederne la gratuità per alcune categorie di persone, per esempio per i soggetti vaccinati.