Esistono 10 Paesi senza contagi da Coronavirus: quali sono e dove si trovano secondo l’Oms

La pandemia da Coronavirus è un fenomeno ben noto in tutto il mondo, ormai parte della quotidianità di moltissime persone, eppure sono ben 10 gli Stati nel mondo che non hanno registrato casi ufficiali di contagi. Ecco quali sono e dove si trovano.

In data 21 dicembre 2021 i casi di Coronavirus registrati in tutto il mondo ammontavano a 273.900.334 e i decessi si attestavano attorno ai 5.000.000, secondo i dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sulla base di quegli stessi dati sono però stati individuati i 10 Paesi che, in tutto il mondo, hanno segnato 0 contagi ufficiali.

Si tratta in molti casi di Stati dalla bassa densità abitativa e dalle particolari collocazioni geografiche. L’elenco include l’Isola di Sant’Elena, situata nell’Oceano Atlantico centro-meridionale e le Isole Pitcairn, un arcipelago costituito da 4 isole vulcaniche e situato nell’Oceano Pacifico meridionale. Entrambi sono territori britannici d’oltremare.

L’elenco dei 10 Stati senza contagi ufficiali da Coronavirus

Nell’Oceano Pacifico sono stati individuati altri Stati liberi dalla presenza del Coronavirus: Tuvalu, un arcipelago polinesiano collocato tra le Hawaii e l’Australia; Niue, uno Stato insulare nella parte meridionale del Pacifico; Nauru, considerato la Repubblica indipendente più piccola al mondo; Pohnpei, il quale costituisce uno degli Stati Federati della Micronesia; Kiribati, una Repubblica insulare che si trova nel Pacifico centrale e che risulta composta da 33 atolli corallini e svariate piccole isole.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in tutto il mondo sono stati inoltre registrati zero casi di contagi da Covid anche a Tokelau, un territorio della Nuova Zelanda composto da 3 atolli corallini e localizzato a nord delle Isole Samoa, e nel Turkmenistan, situato nell’Asia Centrale.

L’ultimo Stato che dichiara di non aver avuto casi ufficiali di infezione da Coronavirus è la Corea del Nord. Tuttavia l’Oms avrebbe espresso perplessità sull’attendibilità di quanto comunicato da quest’ultimo Stato, tenendo conto anche della vicinanza al confine con la Cina.