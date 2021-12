Giacomo Urtis fa una rivelazione shock sul passato di Miriana Trevisan: “Cosa ho visto in questi anni”

Grande Fratello

I protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip hanno conquistato ormai da mesi la scena della cronaca rosa italiana. Fra vicende nella Casa e scottanti rivelazioni c’è davvero molto da dire sul loro conto. Proprio in queste ore, sta facendo molto parlare quanto dichiarato da Giacomo Urtis a proposito del passato di Mirian Trevisan.

Giacomo Urtis e le rivelazioni shock su Miriana Trevisan

Durante la pubblicità della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì, Giacomo Urtis e Soleil Sorge si sono avvicinati per parlare di Miriana. Le telecamere del reality hanno ripreso il loro scambio di battute, registrando dichiarazioni che stanno facendo discutere non poco.

Il chirurgo dei vip ha spiegato all’influencer di conoscere Miriana ormai da tempo e ha svelato un retroscena inaspettato sul suo conto. Il filmato della loro chiacchierata sta circolando proprio in questi istanti su Twitter. “Mi sembra strano che la facciano passare come se fosse pazzesca, bravissima” ha osservato.

“Amore– ha poi continuato Urtis- poi quando usciamo di qua ti racconto cosa ho visto in questi anni perché io la conosco”. “Prima di entrare qua– ha quindi continuato- un mio amico le comprava orologi, scarpe“.

Per cercare di non farsi comprendere, il chirurgo ha iniziato a parlare in spagnolo. Nonostante ciò, le telecamere hanno registrato la sua voce, mentre spiegava che la spese avrebbero richiesto una cifra di “20-30 mila euro”.

Giacomo Urtis e Soleil Sorge contro Miriana Trevisan: le loro parole

Udendo le parole di Giacomo Urtis, Soleil Sorge ha dichiarato: “Io l’ho riconosciuta subito”. “Non mi convince“ ha sottolineato. “Lei fa la vittima e tutti, tutti che ci cascano” ha aggiunto. “Ne fa fuori uno dopo l’altro” ha commentato ancora Giacomo Urtis riferendosi agli altri concorrenti.

“Li intorpidisce” ha osservato ancora malignamente. “La vedono così vittima nella relazione e quindi fanno fuori l’uomo” aveva dichiarato precedentemente Soleil, parlando delle sue storie con Nicola prima e Biagio in seguito.