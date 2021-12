Harry Potter, la reunion del cast per i 20 anni della saga cinematografica del maghetto inglese

TV e Spettacolo

A 20 anni dal primo film della saga è in programma una grande sorpresa per il fan del giovane mago. A gennaio 2022 ci sarà, infatti, un'attesissima reunion del cast.

Quella di Harry Potter è una saga letteraria che ha avuto un successo enorme tra i lettori di ogni età. Sicuramente, anche l’adattamento cinematografico ha contribuito al successo dell’opera di J.K Rowling, grazie ad una saga che per molti anni ha sbancato al botteghino. Ancora oggi, a distanza di 20 anni dal primo film, la passione dei fan per questa opera non si è spenta. Anzi, con la reunion in programma per l’anno prossimo avrà perfino motivo di alimentarsi.

Harry Potter: la storia e l’evento per la saga del maghetto inglese

Ancor prima del successo cinematografico del successo cinematografico dell’Universo Marvel, a dominare i botteghini di tutto il mondo vi era la saga cinematografica di Harry Potter.

Il primo film della serie, Harry Potter e la pietra filosofale, uscì nei cinema a livello internazionale nel 2001. Da allora il successo dell’opera è cresciuto sempre più, rendendo il giovane maghetto un icona popolare. Sono quindi passati 20 anni dall’inizio di questo evento cinematografico, concluso nel 2011 con la seconda parte di Harry Potter e i doni della morte. La passione dei fan della saga, però, non si è affatto spenta, grazie anche ai vari spin off usciti negli anni, come l’adattamento di Animali fantastici.

Gli appassionati delle avventure del giovane mago inglese, interpretato da Daniel Redcliff, non saranno quindi delusi dall’evento organizzato per il ventennale della saga.

Reunion di Harry Potter: ciò che sappiamo sull’evento

Per celebrare i 20 anni dall’uscita nelle sale di Harry Potter e la pietra filosofale ci sarà uno special televisivo, in onda dal primo gennaio. L’evento Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarths è stato organizzato da HboMax, che in precedenza ha realizzato uno special dedicato a Friends. Il noto servizio di streaming ha dedicato una serie di post all’evento, svelando così importanti anticipazioni.

Per questa incredibile reunion vedremo di nuovo insieme i tre protagonisti della saga, Daniel Redcliff, Emma Watson e Rupert Grint. Con loro anche tanti altri membri del cast, come Tom Felton (Draco Malfoy), Ralph Fiennes (Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black) e Helena Bonham Carter (Bellatrix). Grande assente sarà la stessa J.K Rowling, ultimamente nel vortice delle critiche per alcune sue affermazioni.

Durante l’evento, di cui è stato possibile vedere qualche anticipazione, grazie alla fotografia che ritrae i tre protagonisti nella sala comune dei Grifondoro, vi saranno interviste, confronti e verranno svelati molti lati del making of.

In Italia sarà possibile seguire lo special su Sky e Now.