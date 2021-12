Million Day Estrazione 29 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Million Day scandisce l'ultima settimana del 2021. Mercoledì 29 dicembre 2021 scopri se hai vinto 1 milione di euro a partire dalle ore 19 in punto.

Continua l’ultima settimana del 2021 scandita come sempre dalle estrazioni del Million Day. La lotteria torna mercoledì 29 dicembre 2021 per allettare i suoi affezionati giocatori con la possibilità di vincere come al solito fino a un milione di euro. L’appuntamento si svolge a partire dalle ore 19:00 e sarà possibile sin da qualche minuto dopo consultare la combinazione vincente anche sul nostro giornale.

Tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica:

Million Day: le probabilità di vincita

Continua la ricerca di nuovi giocatori fortunati in grado di vincere i numerosi premi messi in palio dal gioco del Million Day.

Lo stesso garantisce delle vincite già a partire da 2 numeri giusti indovinati sui 5 estratti, garantendo la picola somma di 2 euro.

Le combinazioni giuste che vengono indovinate possono premiare chi indovina con precisione 2, 3, 4 o 5 tra i propri numeri scelti che compongono la combinazione messa a gioco in maniera corretta. Sebbene il Million Day dia la possibilità di accaparrarsi ingenti somme, fino a 1 milione di euro partendo da solo 1 euro giocato, è bene chiarire quali siano le probabilità di indovinare i numeri vincenti.

Million Day: le vincite milionarie

Da quando il gioco del Million Day è stato istituito nel febbraio del 2018 sono stati tanti i fortunati vincitori capaci di accaparrarsi i premi messi in palio dal ricco montepremi del gioco.

In totale si contano 198 giocatori che sono stati in grado di vincere la somma massima di 1 milione di euro e si sono laureati nuovi milionari.

La prima storica vincita della somma milionaria è avvenuta a Caltagirone, in Sicilia, il 16 febbraio 2018.

L’ultima vincita milionaria invece è stata registrata lunedì 20 dicembre, a Regalbuto in provincia di Enna, risultato vincitore grazie ad una giocata plurima da 5€.

Prendi parte al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.