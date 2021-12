Vita di Pi: la trama, il cast e il trailer del film pluripremiato agli Oscar in onda su Rai3

TV e Spettacolo

L'intensa e toccante storia di Pi Patel torna in televisione su Rai3 per tenere compagnia al pubblico durante la prima serata di mercoledì 29 dicembre 2021. Tutto quello che c'è da sapere su Vita di Pi, la pellicola pluripremiata ali Oscar del 2013.

L’intenso film che racconta l’epopea in mare del giovane Pi Patel torna sui piccoli schermi italiani grazie a Rai3, con Il ragazzo è figlio di un proprietario di uno zoo e conosce bene gli animali essendoci cresciuto insieme. La sua vita è messa alla prova quando con tutta la famiglia con gli animali al seguito è costretto a viaggiare in barca verso il Canada e nel viaggio rimane da solo con una temibile tigre del Bengala dopo che un naufragio gli ha portato via la famiglia e tutti gli altri animali. Scopri tutto sul film Vita di Pi che mercoledì 29 dicembre 2021 va in onda sul canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:20 circa.

Vita di Pi: le curiosità ed il cast della pellicola

Vita di Pi (dal titolo in lingua originale di Life of Pi) è un film del 2012 diretto da Ang Lee, regista tawanese apprezzatissimo dal pubblico e dalla critica che spesso ha premiato i suoi lavori con premi degni di nota come i due Oscar alla migliore regia per I segreti di Brokeback Mountain e proprio per Vita di Pi oltre che con l’Oscar come miglior film straniero nel 2001 per l’altro capolavoro di La tigre e il dragone.

Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Yann Martel e vede come giovane protagonista l’attore Suraj Sharma al fianco del quale compaiono in brevi apparizioni anche gli altri attori Irrfan Khan, Gerard Depardieu, Shravanthi Sainath, Rafe Spall.

La pellicola si impose nell’opinione pubblico grazie alla sua toccante storia portata sul grande schermo che agli Oscar del 2013 fu premiata con ben 4 premi:

Miglior regia

Migliore fotografia

Migliori effetti speciali

Miglior colonna sonora

Vita di Pi: la trama del film

Pi Patel è il giovane figlio del proprietario di uno zoo indiano che vede stravolta la sua vita dopo essersi imbarcato per il Canada con tutta la famiglia e gli animali dello zoo.

Durante il viaggio la loro imbarcazione si ribalta ed il mare porta a se i genitori e tutti gli animali partiti con loro, lasciandolo da solo con l’unico del quale aveva paura. Restato da solo con la tigre del Bengala che lui stesso chiamerà Richard Park, inizia la sua epopea in cerca di portare salva la pelle verso la terraferma.

Guarda il trailer: