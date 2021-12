Domani è un altro giorno: arriva in prima visione su Rete4 il film con Giallini e Mastandrea. Trama e trailer

TV e Spettacolo

Rete4 manda in onda per la prima volta in tv il toccante film Domani è un altro giorno. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film con Marco Giallini e Valerio Mastandrea.

Arriva per la prima volta in televisione su Rete4 la toccante commedia dove i due attori romani Marco Giallini e Valerio Mastandrea interpretano Tommaso e Giuliano, due cari vecchi amici che si ritrovano dopo svariato tempo per una difficile e dolorosa tematica. Nella pellicola Domani è un altro giorno Giuliano è infatti condannato da una diagnosi terminale ed ha deciso di rinunciare alle cure via via sempre più invasive per arrendersi al suo inevitabile destino al quale assiste l’amico Tommaso, tornato in città per quattro giorni, che sarà protagonista del loro doloroso addio. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film.

Domani è un altro giorno: la curiosità ed il cast della pellicola

Domani è un altro giorno è un film del 2019 diretto da Simone Spada, regista e sceneggiatore già autore di commedie interessanti come Hotel Gagarin in cui compare Claudio Amendola. La pellicola è da considerarsi il remake del film spagnolo dal titolo Truman – Un vero amico è per sempre.

Protagonisti della pellicola nei panni rispettivamente di Giuliano e Tommaso ci sono Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Al loro fianco figurano anche i meno noti Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, Barbara Ronchi e Jessica Cressy.

Domani è un altro giorno: la trama del film

Il toccante film racconta la lunga storia di profonda amicizia tra Giuliano, un uomo rimasto a Roma a fare l’attore che si è fatto conoscere nel suo ambito, e Tommaso, un romano trasferitosi in Canada per fare l’insegnante ed il ricercatore nel campo della robotica.

I due amici però vengono sopraffatti da un notizia pesante e dolorosa: Giuliano è malato terminale ed è pronto ad andare incontro al suo destino rifiutando le cure dolorose che sta affrontando. Così Tommaso torna in Italia il tempo di quattro giorni per un compito duro e complicato, quello di dirsi addio.

Tra momenti divertenti ed altri ovviamente drammatici, i due amici di una vita si ritrovano a passare momenti indimenticabili nei pochi giorni insieme.

Guarda il trailer: