I fratelli De Filippo: su Rai1 va in onda la storia di Peppino, Titina ed Eduardo De Filippo

La proposta di Rai1 per la prima serata di giovedì 30 dicembre 2021 mette sul piccolo schermo l’interessante ed iconica storia di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, maestri del teatro popolare napoletano prima e nazionale poi. Non riconosciuti e lasciati senza eredità in danaro dal padre naturale Eduardo Scarpetta, lottano con tutti loro stessi per affermarsi nell’arte, la vera e propria eredità che il famoso attore e drammaturgo gli ha dato. non quella artistica. La loro grande e poetica storia, dagli esordi alle difficoltà date dai loro caratteri, sarà al centro della pellicola I fratelli De Filippo in onda su Rai1 questa sera a partire dalle ore 21:30 circa.

Scopri la trama, il cast e le curiosità del film.

I fratelli De Filippo: il cast e le curiosità del film

I fratelli De Filippo è un film del 2021 presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma diretto da Sergio Rubini, apprezzato e conosciuto attore e regista barese che vanta in carriera una collaborazione con Mel Gibson nel suo lavoro dal titolo La passione di Cristo.

La pellicola che racconta la storia dei tre fratelli De Filippi vede come protagonisti Mario Autore nel ruolo di Eduardo, Domenico Pinelli nel ruolo di Peppino ed Anna Ferraioli Ravel a vestire i panni di Titina.

Nel ruolo di Eduardo Scarpetta compare il grande Giancarlo Giannini ed a vestire i panni del figlio naturale dell’attore di nome Vincenzo troviamo il napoletano Biagio Izzo.

La storia di una ferita familiare che si trasforma in arte e di tre giovani che danno vita a un modo del tutto nuovo di raccontare la realtà con uno sguardo che arriva fino al futuro. 🎭 #IFratelliDeFilippo, stasera, giovedì #30dicembre, alle 21:25 su #Rai1 e @RaiPlay pic.twitter.com/JZdPR1OM7Z — Rai1 (@RaiUno) December 30, 2021

I fratelli De Filippo: la trama del film in onda su Rai1

Ci troviamo a Napoli agli inizi del Novecento dove Luisa De Filippo è madre di tre figli che non vengono riconosciuti dal loro padre naturale, l’attore e grande drammaturgo Eduardo Scarpetta.

L’uomo compare lo stesso nelle vite di Peppino, Eduardo e Titina spacciandosi però per lo zio in modo da introdurli nel suo mondo senza però sporcare la sua immagine.

La morte di Scarpetta porterà una volta nella vita dei 3 fratelli che si troveranno non solo a non essere riconosciuti ma anche ad essere estromessi dall’ereità del loro padre naturale. A salvare il loro futuro ci sarà però un altro tipo di eredità, quella artistica, che servirà a dargli il riscatto che meritano.