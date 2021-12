La forma della punta rossetto che usi rivela chi sei veramente: 7 personalità e caratteri

Sai che...

Il rossetto è uno dei trucchi più antichi, la sua prima apparizione risale al sedicesimo secolo, quando la Regina Elisabetta I decise di indossarlo sulle labbra a una serata di corte. All’inizio la composizione del rossetto era cera d’api miscelata a pigmento rosso, ma attualmente gli ingredienti sono tantissimi. Oggi esistono diverse formule adatte per ogni tipo di labbra. Dopo la Seconda Guerra, il rossetto è diventato il prodotto più richiesto e di successo dalle donne, a sua volta influenzato dall’utilizzo sempre più frequente da parte delle dive del cinema.

La forma del rossetto rivela qualcosa di particolare del carattere dell’individuo.

Questa è la lista delle 7 forme dei rossetti che rivelano la personalità di chi lo utilizza.

Rossetto a punta originale, diagonale o a piramide

Chi utilizza la punta originale cela un carattere empatico, infatti è capace di entrare in sintonia con tutto e tutti. Queste persone sono apprezzate e amate fin dal momento della prima conoscenza. La punta diagonale è sinonimo di una personalità forte e decisa, chi ne usufruisce ha un carattere carismatico e colmo di ambizioni. Questa persona possiede un fascino naturale e una voglia di essere sempre al centro dell’attenzione.

Non si tira mai indietro davanti ad un evento ed è sempre entusiasta per ogni nuova festa.

Coloro che utilizzano la punta a piramide possiedono un carattere ambizioso e pieno di energia. Queste persone amano solitamente fare sport, ma anche partecipare a serate mondane in compagnia delle persone care. Purtroppo, non tutti capisco questo tipo di carattere, perché risultano vanitosi all’esterno, solo con un’accurata frequentazione non possono fare a meno di riconoscere le doti e congratularsi dei successi meritati.

Rossetto a punta curva o a punta piatta

Chi utilizza la punta curva possiede una personalità molto creativa, che ama la compagnia altrui e quella degli amici a quattro zampe.

Ad ogni nuova conoscenza rischia di cadere in facili innamoramenti, anche se spesso rimane deluso da colpi di fulmine con la persona sbagliata.

La punta piatta è l’etichetta di una personalità dinamica e pratica, pur avendo un carattere forte non riesce ad affrontare i problemi quotidiani e ciò può comportare frustrazioni e nervosismo.

Le persone con questo carattere non amano passare tempo davanti al televisore, se non per documentari.

Rossetto a punta arrotondata o a punta smussata

La punta arrotondata cela un carattere da sentimenti contrapposti, in quanto da una parte questa persona è determinata, ma è parecchio fragile perché non riscuote successi tra le nuove amicizie.

Questa persona non riesce proprio a evitare di esprimere un giudizio, nemmeno quando dovrebbe tacere. A causa di questa aggressività, non si tira indietro nel momento del bisogno altrui.

La persona che utilizza la punta smussata è romantica e affettuosa, attenta ai bisogni della famiglia e altrui. Di solito, si impegna nella scrittura e nella musica, si premura di condividere con tutti questa dote, anche se sommersa da altri impegni.