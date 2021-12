Rigoletto al Circo Massimo: la prima serata di Rai3 dedicata all’opera di Giuseppe Verdi

Programmi TV

Giovedì 30 dicembre 2021 in prima serata su Rai3 va in onda Rigoletto al Circo Massimo. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla riproposizione dell'opera verdiana che arriva sul canale dopo la messa in scena del luglio 2020.

Giovedì 30 dicembre 2021 in prima serata su Rai3 va in scena, è il caso di dirlo, un film opera diretto da Damiano Michieletto che porta in televisione una grande opera di Giuseppe Verdi. In Rigoletto al Circo Massimo il pubblico potrà godere dell’intera opera realizzata a luglio del 2020 e registrata con un imponente regia, in modo da ripercorrere in chiave filmica quello che di fatto è stato il ritorno dell’opera in Italia dopo le chiusure legate alla pandemia di Covid-19. L’intera serata del canale sarà legata al capolavoro verdiano grazie anche al documentario di Enrico Parenti dal titolo di Rigoletto 2020.

Nascita di uno spettacolo che andrà in onda a seguire dopo la conclusione del film. Scopri tutto quello che c’è da sapere su Rigoletto al Circo Massimo in onda questa sera su Rai3 a partire dalle ore 21:20 circa.

Rigoletto al Circo Massimo: quello che vedremo questa sera su Rai3

Nella prima serata di Rai3 a partire dalle 21.20 va in onda il primo film opera del regista Damiano Michieletto dal titolo Rigoletto al Circo Massimo che vanta come direttore d’orchestra Daniele Gatti per una produzione del Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con Indigo Film ed ovviamente con Rai Cinema.

La pellicola ripropone in chiave di film l’opera di Verdi andata in scena nel luglio del 2020 al Circo Massimo e che ha rappresentato la ripartenza del genere dopo i lunghi mesi di chiusura legati alle dovute restrizioni per la pandemia di Covid19.

A 169 anni dal debutto veneziano del 1851, l’opera Rigoletto, la più rivoluzionaria e cara al suo autore Giuseppe Verdi, è il primo spettacolo dal vivo messo in scena in Italia nella maestosa cornice del Circo Massimo. #RigolettoalCircoMassimo questa sera su #Rai3. pic.twitter.com/xsL3fGrqIW — Rai3 (@RaiTre) December 30, 2021

La regia imponente e spettacolare si è infatti dovuta confrontare con le limitazioni imposte dal virus e si è adattata al distanziamento imposto dai protocolli riuscendo comunque a portare sul palcoscenico un’opera unica. Nel film, presentato alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, lo rà infatti trovare tutto il materiale video registrato durante la messa in scena dello spettacolo, in cui il palcoscenico di 1500 mq interagiva con un maxischermo contenente le immagini riprese da alcune steadycam presenti sul palco ed integrate nella scena.