Show Dogs – Entriamo in scena: la trama, il cast e il trailer del film in onda in prima serata su Rai2

TV e Spettacolo

Su Rai2 va in onda una divertente commedia che rimpolpa il filmdel genere con una coppia formata da uno sbirro su due zampe ed un fidato cane poliziotto. Show Dogs - Entriamo in scena. Scopri le curiosità, il cast e la trama.

Su Rai2 nella prima serata di giovedì 30 dicembre 2021 va in onda a partire dalle ore 21:20 circa una divertente commedia con Will Arnett e Natasha Lyonne. In Show Dogs – Entriamo in scena il conosciuto attore diventa Frank, un agente dell’FBI che si trova a collaborare con Max, l’esperto cane poliziotto abituato a cavarsela da solo ma con il quale non c’è un grandissimo feeling. I due saranno impegnati sotto copertura in una prestigiosa mostra canina a Las Vegasper sgominare il contrabbando di specie rare di animali. Scopri le curiosità, il cast e la trama di Show Dogs – Entriamo in scena.

Show Dogs – Entriamo in scena: le curiosità ed il cast del film

Show Dogs – Entriamo in scena (Show Dogs) è un film del 2018 diretto da Raja Gosnell, che vede come protagonisti in carne ed ossa i conosciuti attori Will Arnett e Natasha Lyonne al fianco di un folto cast di animali doppiato nella versione originale da attori, cantanti e sportivi noti in tutto il mondo come Ludacris, Jordin Sparks, RuPaul, Gabriel Iglesias, Shaquille O’Neal, Stanley Tucci, Alan Cumming, Anders Holm, Blake Anderson e Kate Micucci.

Nella versione italiana della pellicola il cast vocale del doppiaggio ha visto impegnati svariati personaggi del mondo dello spettacolo nostrano che partono da Giampaolo Morelli per il protagonista canino Max ed al suo fianco a dare la voce agli altri animali del film troviamo anche Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Marco Bocci, Valeria Marini, Ale e Franz, Lucia Ocone, Benji & Fede, Lino Guanciale, Claudio Amendola, Rocio Muñoz Morales, Rossella Brescia, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Marco Masin, Fabio Canino, Chiara Francini, Francesco Pannofino e Carolina Crescentini.

Show Dogs – Entriamo in scena: la trama del film

Max è un cane di razza Rottweiler che lavora per l’F.B.I.

come agente di solito da solo ed è portato a fidarsi del suo solo istinto. Le cose cambiano quando dovrà iniziare a collaborare con l’umano Frank con il quale l’affiatamento non pare andare a gonfie vele.

I due si dovranno mettere sulle tracce di un cucciolo di panda sparito nel nulla e che scoprono che sarà venduto a una prestigiosa mostra. Per indagare e sventare la compravendita clandestina Frank e Max lavoreranno sotto copertura come una coppia di concorrenti della gara canina del concorso che li porterà ad essere complici come non mai oltre che a sgominare la banda che aveva tirato su il contrabbando di rare specie animali.

Guarda il trailer: