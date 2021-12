Will Hunting – Genio ribelle: su Italia1 arriva un altro capolavoro degli anni ’90 con Matt Damon

TV e Spettacolo

La programmazione di Italia1 negli ultimi giorni del 2021 sta omaggiando a dovere gli anni ’90 con la riprososizione di alcuni film capolavoro che hanno segnato quel magico decennio. Il nuovo film che si aggiunge al già folto elenco di pellicole iconiche messe in onda dal canale Mediaset è Will Hunting – Genio ribelle, in onda nella prima serata di giovedì 30 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa. Torna sul piccolo schermo la storia del ragazzo prodigio che di fatto lanciò la carriera dell’attore Matt Damon imponendolo all’attenzione degli appassionati di cinema di tutto il mondo che qui giovò alla grande della presenza di un egregio ed indimenticabile Robin Williams.

Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Will Hunting – Genio ribelle: le curiosità ed il cast del film

Will Hunting – Genio ribelle (dal titolo in lingua originale di Good Will Hunting) è una pellicola del 1997 diretto da Gus Van Sant, apprezzatissimo regista e sceneggiatore statunitense che si affermò con questo lavoro e che confermò la sua bravura anche con laltro suo famoso lavoro dal titolo di Milk.

Il film conquistò il pubblico e la critica con la sua storia toccante che ai premi Oscar del 1998 è stato capace di trionfare nelle categorie migliore sceneggiatura originale ed anche di omaggiare come miglior attore non protagonista il compianto Robin Williams.

Al fianco dell’indimenticato attore completano il cast Matt Damon nel ruolo del protagonista, i fratelli Ben e Casey Affleck oltre a Stellan Skarsgård e Minnie Driver.

Will Hunting – Genio ribelle: la trama della pellicola

Will è un ragazzo rimasto orfano che si arrabatta per tirare a campare compiendo dei piccoli furti mentre lavora come uomo delle pulizie al prestigioso Massachusetts Institute of Technology di Boston.

Proprio nelle aule dell’isituto conosce per caso il professor Lambeau che lo nota dopo averlo visto risolvere una complicata equazione matematica.

Il professore cercherà di cambiare la vita a Will affidandolo al suo amico psicologo Sean Maguire, che con i suoi innovativi metodi cerca di allevare il suo genio per la matematica e la sua immensa memoria fotografica che lo rendono un individuo fuori dal comune.