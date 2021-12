GF Vip, Manuel Bortuzzo dice addio al programma? Le date in cui ha dichiarato che potrebbe uscire

Gossip

Manuel Bortuzzo potrebbe presto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, salutare i compagni di reality ed occuparsi di altre questioni.

A parlare di un suo ipotetico e prossimo commiato dal programma è stato proprio l’atleta, parlando con altre due concorrenti. In verità anche la famiglia aveva recentemente lasciato intendere che Manuel Bortuzzo avesse diversi impegni da rispettare che avrebbero potuto costringerlo a lasciare il GF Vip in anticipo rispetto alla reale fine del programma.

Manuel Bortuzzo ormai da mesi è uno dei protagonisti del GF Vip: nel corso del programma si è anche particolarmente avvicinato a Lulù Selassié, con la quale ha una relazione ormai da settimane.

È però di questi giorni una rivelazione da parte del nuotatore, che chiaccherando con Carmen Russo e Katie ricciarelli in merito al reality ed alla sua durata, ha dichiarato: “Io me ne vado o il 14 o il 17 di gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!”.

Sia il 14 che il 17 gennaio sono giorni in cui dovrebbe esserci la diretta serale del programma, per cui l’abbandono della Casa potrebbe davvero avvenire in una di queste due occasioni. Non si sa però quale sarebbe la dinamica di questo commiato, né se la sua partenza sia effettivamente programmata, o se vi saranno delle conseguenze a questa decisione.

Manuel Bortuzzo, i progetti per il futuro: “Nuoto, solo nuoto”

Va anche detto che poco tempo fa era stato Franco Bortuzzo, padre di Manuel, a parlare dei progetti futuri del figlio a Il Corriere della Sera: “I progetti del futuro di mio figlio? Nuoto e solo nuoto, se domani mattina dovesse arrivare una richiesta da Mediaset di partecipare ad un programma in cui si continua a sensibilizzare sul tema, ci potrebbe anche pensare. Ma nuotare sarà la prima cosa che farà.

Manuel anche prima dell’incidente nuotava dando molta forza sulle braccia, e ora riesce con grande abilità a nuotare”.

Manuel Bortuzzo e la relazione con Lulù Selassié

Tra le persone che Manuel Bortuzzo dovrebbe abbandonare all’interno della Casa c’è anche Lucrezia “Lulù” Selassié, principessa dell’omonima dinastia, che con Bortuzzo ha stretto una relazione amorosa. All’interno del reality sono in pochi a ritenere che la loro storia possa avere un futuro, però: “Quando finirà il GF Vip ci sarà il ‘salutame a soreta” ha detto Katie Ricciarelli, che non ha nascosto la sua antipatia per la ragazza.

Al coro si è unito anche Giucas Casella, che ha detto: “Quando usciranno finirà questa situazione sarà tutto finito. Ok che qui dentro questa storia gli sta dando carica, però dureranno da Natale a Santo Stefano vedrai”.