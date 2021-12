Gli Aristogatti: il grande classico Disney torna su Rai2 per l’ultima sera dell’anno

TV e Spettacolo

L’ultima prima serata dell’anno di Rai2 è da passare con il ritorno in televisione di uno dei classici Disney più amato di tutti i tempi. A partire dalle ore 21:20 circa di venerdì 31 dicembre 2021 va in onda il film Gli Aristogatti dove in una Parigi dei primi del Novecento Madame Adelaide, una ricca ex cantante lirica, decide di fare testamento lasciando tutta la sua eredità ai suoi amati gatti mamma Duchessa ed i suoi cuccioli Minou, Bizet e Matisse. La sua scelta susciterà le invidie del maggiordomo di casa Edgar che rapirà gli eredi e darà vita alla loro divertente avventura verso il ritorno a casa.

Scopri tutte le curiosità della pellicola d’animazione Gli Aristogatti in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20.

Gli Aristogatti: le curiosità del film per tutta la famiglia

Gli Aristogatti (dal titolo in inglese di The Aristocats) è una pellicola d’animazione del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman, indimenticabile animatore statunitense capace di scrivere la storia dei cartoni animati con la direzione di pellicole indimenticabili come La bella addormentata nel bosco del 1959, La carica dei cento e uno nel 1961 oltre a La spada nella roccia nel 1963 ed anche Il libro della giungla ben 4 anni dopo.

Il film rappresenta l’ultimo progetto cinematografico approvato dal mitico Walt Disney in persona ed uscì poi dopo la sua morte avvenuta nel 1966. Alla sua uscita il film fu un successo sia di pubblico che di critica che nelle versione originale vide la partecipazione per il doppiaggio di divi dell’epoca come Phil Harris, Eva Gabor e Sterling Holloway.

Gli Aristogatti: la trama del film in onda su Rai2

Il film rappresenta il il 20º Classico Disney che racconta la storia di una amabile famigliola di gatti che vive al seguito di Madame Adelaide, ricca ed elegante donna della Parigi del 1910 che decide di lasciare tutto quello che ha proprio ai suoi amati gatti.

Duchessa ed i suoi cuccioli Minou, Bizet e Matisse si ritrovano così come gli eredi designati di tutte le fortune della donna ed il fatto susciterà tutte le gelosie di Edgar, maggiordomo della nobildonna pronto a far sparire i gatti pur di ereditare tutto quello che appartiene ad Adelaide.

In soccorso dei 4 gatti arriverà un randagio di nome Romeo che li aiuterà a tornare a casa dopo il rapimento passando dalle amabili ed indimenticabili canzoni, alle avventure con i suoi amici randagi.