L’anno che verrà: Amadeus su Rai1 per l’ultimo dell’anno. Gli ospiti e la mancanza di Gigi D’Alessio

Amadeus è pronto a tenere compagnia agli spettatori di Rai1 durante l’ultimo giorno dell’anno con la lunga prima serata che ci accompagnerà nel 2022 In diretta sulla rete ammiraglia va in onda L’Anno che Verrà in diretta da Terni ed a partire dalle ore 21:00 ovvero subito dopo che dal Palazzo del Quirinale a reti unificate si sarà concluso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento accompagnerà il pubblico di Rai1 verso il nuovo anno con una grande serata ricca di musica, in compagnia di grandi ospiti, e fornito di emozioni e tante sorprese che sarà lo stesso spumeggiante nonostante le defezioni dell’ultimo minuto che hanno decimato il cast per colpa di alcune positività al Covid19.

L’anno che verrà: la serata che accoglie il nuovo anno

L’ultimo show dell’anno sarà un evento imperdibile che accompagnerà il pubblico di Rai1 in un lungo spettacolo condotto da Amadeus e condito da tanti ospiti e grasse risate. L’anno che verrà andrà in scena dal parco 4 di Acciai Speciali di Terni ed andrà in onda sulla rete ammiraglia ed in diretta radiofonica in contemporanea su RaiRadio1.

Al fianco del conduttore ci saranno le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo che agiranno in diretta dal back stage per effettuare interessanti ai protagonisti dell’evento, aiutati dalla presenza di Emanuela Aureli, artista umbra doc, che con la sua simpatia andrà virtualmente a spasso nella sua regione per mostrare ai telespettatori alcune delle località più suggestive d’Italia.

L’anno che verrà: gli ospiti dell’evento

La serata riporterà sul piccolo schermo svariati personaggi famosi e cantanti che saliranno sul palco al fianco del presentatore per intonare i loro grandi successi e scandire il conto alla rovescia verso il 2022. Al netto della defezione dell’ultimo minuti di Gigi D’Alessio, che ha annunciato la sua positività al Covid e salterà l’evento, saranno tanti gli ospiti che formeranno il cast della serata.

Saliranno sul palco al fianco di Amadeus, tra gli altri:

Massimo Ranieri,

Loredana Bertè,

Achille Lauro,

Orietta Berti,

Raf,

Cristiano Malgioglio,

Clementino,

Rkomi,

Nek,

Donatella Rettore,

Fausto Leali,

Gemelli di Guidonia,

Alba Parietti,

Edorado Vianello,

Corona,

i Los Locos

i protagonisti della serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends

Il messaggio di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio, positivo al Covid, ha salutato tutti su Instagram rassicurando anche sulle sue condizioni: “Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il covid.

Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa!“. E ancora: “Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita“.

