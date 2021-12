Le comiche: venerdì 31 dicembre 2021 torna in onda su Rete4 il film con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto

TV e Spettacolo

Su Rete4 tornano in onda Paolo Villaggio e Renato Pozzetto nella pellicola dal titolo di Le comiche. Scopri le curiosità, la trama ed il cast che va in onda a partire dalle ore 21:20 sul canale Mediaset.

In occasione dell’ultimo giorno dell’anno torna su Rete4 il divertente film interpretato da Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. La pellicola dal titolo di Le comiche va in onda a partire dalle ore 21:20 circa dove i due grandi comici italiani si ritrovano prima protagonisti di un film dove devono sfuggire da una locomotiva che li sta investendo quando per scansarla si ritrovano catapultati nella realtà, nella quale dovranno scappare a suon di equivoci e divertenti situazioni da alcuni emissari della mafia che vorrebbero toglierli di mezzo perché li hanno scambiati per due boss. Le curiosità, la trama ed il cast del film in onda su Rete4 a partire dalle ore 21:20 circa.

Le comiche: le curiosità ed il cast della pellicola in onda su Rete4

Le comiche è un film italiano del 1990 diretto da Neri Parenti, conosciuto regista fiorentino molto attivo sin dagli anni ’80 dove inizia una proficua collaborazione con Paolo Villaggio nei film di Fantozzi ed in quelli di Fracchia, oltre ad essere considerato uno dei padri fondatori del genere dei cinepanettoni insieme ai fratelli Vanzina.

Questo film è il primo di una trilogia che vede protagonisti in coppia gli amati comici ed attori Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, seguito poi da Le comiche 2 e da Le nuove comiche.

Nel primo capitolo della serie intorno ai due interpreti girano svariati personaggi secondari che hanno il volto di Enzo Cannavale, Fabio Traversa, Alessandra Casella, Sal Borgese e Giovanni Cianfriglia.

Le comiche: la trama del film

Il film è diviso in dei piccoli capitoli che raccontano l’epopea dei personaggi interpretati da Paolo Villaggio e Renato Pozzetto.

Prima i due comici del cinema muto devono sfuggire da una locomotiva che li sta per investire e che si ritrovano per uno strano scherzo del destino a sbucare fuori dallo schermo arrivando nella realtà.

Dopo una serie di rovinose ma divertentissime avventure dai titoli di Gli imbianchini, Gli addetti alla stazione di servizio, I venditori, I becchini, Al mare, Scambio di persona i due si trovano nell’epilogo a dover fuggire dagli emissari della mafia che li hanno scambiati per due boss della malavita.