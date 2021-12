Million Day Estrazione 31 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Ultimo giorno dell’anno da passare come al solito con una nuova estrazione del gioco del Million Day. Ultima opportunità per i giocatori per imporsi come nuovi milionari del gioco ed aggiornare lo score annuale fermo a 52 vincitori nel 2021. Scopri i numeri del sorteggio di oggi venerdì 31 dicembre 2021 che compongono la cinquina vincente di giornata a partire dalle ore 19:00, in grado di regalare come al solito fino ad 1 milione e di euro.

Tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica:

Million Day: il bilancio del 2021

ll mese di dicembre porta a conclusione il ricchissimo 2021, anno nel quale il Million Day non ha solo tenuto compagnia ai suoi appassionati ma anche saputo regalare soddisfazioni in tutta Italia.

Il mese in compagnia del Million Day ha iniziato a dare i suoi frutti da sabato 11 dicembre, quando la prima vincita ha baciato un fortunato italiano di Priolo Gargallo, in Sicilia, risultato vincitore con una giocata singola da 1€, ha inziato a premiare tanti nuovi milionari.

Con il trascorrere del tempo e dopo pochi giorni è arrivato un nuovo milionario della storia della lotteria. Un fortunato giocatore in Campania e più precisamente a Carinola, in provincia di Caserta, sabato 18 dicembre ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata singola da 1€.

Le soddisfazioni non finiscono qui però dato che dopo la Campania, premiata proprio sabato 18 dicembre, il MillionDay è riuscito a premiare anche la Sicilia, storicamente terra baciata molto spesso dalla dea bendata. Lunedì 20 dicembre 2021 un’altra vincita, quella che risulta essere l’ultima dell’anno, si è infatti verificata a Regalbuto in provincia di Enna, quando un giocatore ha centrato correttamente la cinquina grazie ad una giocata plurima da 5€.

Il dato delle vittorie messe a segno in generale nel gioco a partire dal 2018 è così aggiornato a ben 198 nuovi milionari, con invece il dato di questo 2021 che si porta fino ad adesso a 52 vincitori con la speranza che l’ultimo giorno dellanno possa dare le ultime ricche soddisfazioni.

Gioca al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.