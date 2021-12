Pulp Fiction: torna il televisione il capolavoro scritto e diretto da Quentin Tarantino. La trama

TV e Spettacolo

Anche in occasione dell’ultima prima serata dell’anno su Italia1 continua il ciclo denominato Buon 1990 che sta portando in televisioni i grandi classici di quel sempre più lontano decennio. Venerdì 31 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa va in onda su Italia1 l’iconico film scritto e diretto dal genio di Quentin Tarantino dal titolo di Pulp Fiction che sarà possibile vedere anche in contemporanea con la diretta in streaming sul portale Mediaset Infinity. Tutto quello che c’è da sapere sull’iconico film del 1994 che vanta un cast diventato leggenda grazie alle interpretazioni di John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis ed anche Samuel L.

Jackson.

Pulp Fiction: le curiosità ed il cast del film

Pulp Fiction è un film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino, regista statunitense consacratosi con questo film dopo il grande successo ottenuto con Le Iene. Grazie a questa pellicola è riuscito a trionfare nella categoria per la Miglior sceneggiatura originale agli Oscar del 1995, riuscendo però a portarsi a casa solo questa sulle ben 7 candidature ricevuto che lo avevano nominato anche delle categorie di miglior film, miglior regista e miglior montaggio.

Il regista riuscì ad imporre la sua grande arte mista tra umorismo e tanta violenza, che di fatto lo pongono ai vertici del genere splatter, grazie alle interpretazioni sopra le righe ed ancora iconiche nei dialoghi e nelle scene effettuate da John Travolta, Samuel L.

Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Insieme a loro completano il cast anche Tim Roth e Amanda Plummer.

Pulp Fiction: la trama della pellicola

Il racconto asincrono di tre storie molto particolari e diventate iconiche nell’immaginario degli amanti del cinema e non solo.

La storia racconta le coppie di criminali in una Los Angeles che fa abilmente da sfondo a quella formata da Honey Bunny e Pumpkin, due ladri che hanno deciso di rapinare la caffetteria in cui si trovano; quella formata da Vincent Vega e Jules Winnfield, con il compito di recuperare una valigetta misteriosa ed entrambi al soldo del boss Marsellus Wallace che dovrà difendersi dalle avances del primo verso la propria moglie; ed infine la storia di Butch Coolidge, un pugile corrotto proprio da boss Marsellus che disattende una promessa fatta.

Tutte e tre le vicende finiranno a ritrovarsi nello stesso luogo.