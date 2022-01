C’era una volta in America: a Capodanno su Rai3 torna in onda il capolavoro di Sergio Leone

TV e Spettacolo

Sabato 1 gennaio 2022 va in onda su Rai3 l'ultimo film realizzato dal grande Sergio Leone dal titolo C’era una volta in America e impreziosito dalle musiche eterne di Ennio Morricone. Scopri tutte le curiosità, il cast e la trama del film.

Nella prima serata di Capodanno su Rai3 va in onda l’ultimo film realizzato dall’immenso Sergio Leone ed impreziosito dalle musiche stupende dell’indimenticabile Ennio Morricone. Nella pellicola C’era una volta in America il pubblico trova il racconto di più di quarant’anni, dagli anni venti ai sessanta del Novecento, delle vicende del criminale David “Noodles” Aaronson, interpretato da uno straordinario Robert De Niro, e degli amici che compongono il suo gruppo di gangster nella loro progressiva scalata dal ghetto ebraico all’ambiente della malavita organizzata di New York. Scopri tutte le curiosità, il cast e la trama del film in onda su Rai3 sabato 1 gennaio 2022 a partire dalle ore 20:30.

C’era una volta in America: le curiosità ed il cast del film

C’era una volta in America (dal titolo in lingua originale di Once Upon a Time in America) è una pellicola del 1984 diretta dal maestro Sergio Leone ispirata al romanzo omonimo di Harry Grey dal titolo di The Hoods. Il film è il terzo capitolo della cosiddetta trilogia del tempo, composta da C’era una volta il West uscito nel 1968 e Giù la testa del 1971, notoriamente gli ultimi tre celebrati lavori del regista.

Il film non fu proprio un grande successo al botteghino in quanto non conquistò ne il pubblico ne la critica anche se col passare degli anni è stato notoriamente definito come uno dei film più belli di sempre.

Ad impreziosire la pellicola la grande interpretazione di Robert De Niro, in quel periodo negli anni più splendenti della sua carriera, al finaco del quale trovano spazio nel cast anche i grandi James Woods ed Elizabeth McGovern, insieme a Joe Pesci, Burt Young, Tuesday Weld e Treat Williams.

C’era una volta in America: la trama del film in onda su Rai3

La pellicola narra i quarant’anni dell’epopea criminale di David “Noodles” Aaronson ed della sua gang di amici impegnati nella scalata dai quartieri bassi di Manhattan fino alle vette della malavita organizzata in una città di New York del proibizionismo e del post-proibizionismo.

I continui salti temporali della narrazione porteranno davanti agli occhi degli spettatori l’intera vita del gangster, dagli inizi ala tarda età vissuta con un falso nome e lontano da quelli che furono i suoi loschi giri.