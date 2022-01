Mamma, ho perso l’aereo: a Capodanno su Italia1 torna l’iconico film natalizio

TV e Spettacolo

Va in onda su Italia1 Mamma, ho perso l'aereo, iconico film degli anni '90. Scopri le curiosità, il cast e la trama del film in onda sabato 1 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

A 31 anni dalla sua uscita il film è diventato ormai un classico del nostro cinema con le reti Mediaset che non perdono occasione per riproporlo agli affezionati fan delle disavventure del piccolo Kevin McCallister. Il giovane protagonista di Mamma, ho perso l’aereo torna in televisione su Italia1 in prima serata in occasione di sabato 1 gennaio 2022 e ci fa rivivere la sua lotta personale in una Chicago deserta ma piene di insidie durante il periodo natalizio. Scopri le curiosità, il cast e la trama dell’iconico film per tutta la famiglia che torna su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa nella prima serata di Capodanno 2022.

Mamma, ho perso l’aereo: le curiosità ed il cast del film

Il film iconico di Mamma, ho perso l’aereo è stato scritto e prodotto da John Hughes mentre la regia è toccata a Chris Columbus. Uscito negli Stati Uniti 16 novembre 1990, a 31 anni di distanza è considerato ormai un cult del periodo natalizio capace anche di dare vita ad un amato seguito dal titolo di Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York oltre che a svariati spin off dal però dubbio successo.

Il protagonista è il giovane attore Macaulay Culkin nei panni di Kevin che se la deve vedere con i ladri interpretati dall’amato Joe Pesci e da Daniel Stern, mentre gli altri personaggi principali sono interpretati dall’iconico cast composto da Catherine O’Hara, John Heard, Devin Ratray, Angela Goethals, Kieran Culkin e Roberts Blossom.

Mamma, ho perso l’aereo: la trama del film

Il giovanissimo Kevin McCallister viene dimenticato a casa dal resto della numerosa famiglia in partenza per il periodo natalizio in direzione di Parigi. Per il bambino si prospettano da passare dei giorni duri nella quasi deserta città di Chicago che nel frattempo si è popolata da sinistre presenze e da due ladruncoli che stanno facendo la voce grossa nel quartiere.

A Kevin il compito di sventare il furto che vorrebbero a segno proprio a casa sue e per farlo escogiterà i piani più bizzarri anche se avrà bisogno dell’aiuto di un altra persona.