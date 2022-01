Roberto Bolle – Danza con Me: a Capodanno su Rai1 va in scena il grande show di danza. Gli ospiti

Programmi TV

A Capodanno 2022 va in onda su Rai1 il programma Roberto Bolle - Danza con me. Scopri tutto quello che c'è da sapere sullo show in onda a partire dalle ore 21:30.

A Capodanno 2022 si rinnova una bella ed attesa ricorrenza con il ritorno sugli schermi di Rai1 del programma condotto dall’amato Roberto Bolle. Il ballerino, primo al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, torna in televisione nelle vesti del conduttore per dare vita a Danza con me, uno show sospeso tra sogno e realtà collegati indissolubilmente dalla danza. A partire dalle ore 21:30 circa su Rai1 va in onda lo speciale evento a cui parteciperanno svariati artisti italiani ed internazionali tutti impegnati a celebrare il ritorno alla vita ed alla normalità, guidati sapientemente dalla conduzione puntuale e apprezzata di Serena Rossi.

Roberto Bolle – Danza con Me: la serata evento di Capodanno condotta da Serena Rossi

Su Rai1 va in onda alle ore 21:30 circa nella prestigiosa prima serata di Capodanno 2022 la trasmissione evento dal titolo di Roberto Bolle – Danza con Me. Il programma diventato ormai una consuetudine e forse anche un rito propiziatorio per salutare il nuovo anno, sarà condotto dalla sapiente Serena Rossi, volto poliedrico ed amatissimo del canale, al fianco di quello simpatico di Lillo.

Per il pubblico sarà l’occasione di vivere una serata di grande danza scandita dalla voglia di ripartenza e normalità dove a farla la padrone sarà l’arte della danza. Un viaggio tra il sogno e la realtà rappresentato dalle movenze magiche di Roberto Bolle, per l’occorrenza anche direttore artistico, che con i suoi balli ed i suoi racconti fornirà al pubblico la magia della sua arte.

Roberto Bolle – Danza con Me: i grandi ospiti della serata evento

Per dare via al nuovo anno nel migliore dei modi a fare compagnia a Roberto Bolle ed al pubblico da casa ci sarà un folto cast di ospiti proveniente dal nostro mondo dello spettacolo ed anche da quello del cinema internazionale oltre che a quello della musica, della danza e della cultura.

Tra gli importi ospiti della serata evento ci saranno il grande attore John Malkovich, l’apprezzata cantante Ornella Vanoni, oltre alla presentatrice Franca Leosini, il duo di cantanti Colapesce e Dimartino, l’attrice Jasmine Trinca ed anche l’apprezzato Alessandro Borghi. Alla star della danza internazionale Svetlana Zakharova spetterà invece il compito di ricordare Carla Fracci, a cui Bolle dedica quest’edizione del programma.