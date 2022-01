Un Natale al Sud: la trama, il cast ed il trailer del film con Massimo Boldi in tv a Capodanno

TV e Spettacolo

Il primo giorno del nuovo anno su Canale5 è da passare in compagnia di un cinepanettone con i fiocchi. I protagonisti di Un Natale al Sud sono nuovamente Massimo Boldi e Biagio Izzo che tornano insieme in onda nella prima serata di sabato 1 gennaio 2022. I due attori che da qualche anno fanno ormai coppia fissa interpretano nell’ordine Peppino Colombo e Ambrogio Esposito, due genitori che decidono di festeggiare il natale insieme fino a che decidono di partire al Sud al seguito dei figli che si sono innamorati di due ragazze conosciute in una relazione online. Scopri le curiosità, il cast e la trama di Natale al Sud che va in onda su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa.

Un Natale al Sud: le curiosità ed il cast del film

Un Natale al Sud è una pellicola del 2016 diretto da Federico Marsicano che vede come protagonista la nuova coppia d’oro dei cinepanettoni italiani formata da Massimo Boldi e Biagio Izzo.

I due attori interpretano due padri molto differenti tra loro ma che amano allo stesso modo i loro figli tanto di accompagnarli di persona in una loro impresa. Al fianco dei due interpreti principali un folto cast di attori presi sia dal mondo dello spettacolo che da quello della musica.

Fa infatti il suo esordio come protagonista di un film l’amata Anna Tatangelo che si ritrova al fianco volti noti dei film comici come Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita e l’onnipresente Enzo Salvi.

Dal mondo dei social fanno il loro debutto sul grande schermo Simone Paciello, lo youtuber divenuto famoso con la vittoria alla scorsa edizione de L’isola dei Famosi con il nome di Awed, l’altro youtuber Riccardo Dose e l’influencer e cantante Giulia Penna.

Un Natale al Sud: la trama della pellicola

Peppino ed Ambrogio sono i protagonisti molto diversi del film. Entrambi genitori di due figli che sono da sempre cresciuti del con le maggiori agiatezze tecnologiche, decidono di passare insieme il Natale fino a che proprio i loro figli decidono di andare in vacanza al sud per conoscere le loro nuove fiamme, conosciute online, e con le quali hanno intrapreso delle nuove relazioni basate solo sulla distanza.

Guarda il trailer: