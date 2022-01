Vi presento Joe Black: su Rete4 va in onda il film con Brad Pitt ed Anthony Hopkins. Le citazioni famose

TV e Spettacolo

La proposta dei Rete4 per la prima serata di Capodanno è il ritorno di un apprezzato film del 1998 nel quale i protagonisti principali sono Brad Pitt ed Anthony Hopkins. Nella pellicola Vi presento Joe Black il più giovane dei due divi hollywoodiani interpreta niente poco di meno che la Morte, arrivata sulla terra perché incuriosita dai racconti sull’amore del personaggio interpretato da Hopkins tanto che nel suo soggiorno sul nostro pianeta ne toccherà con mano l’importanza e la bellezza. Scopri le curiosità, il trama ed il cast del film Vi presento Joe Black in onda su Rete4 sabato 1 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa.

Vi presento Joe Black: le curiosità ed il cast del film

Vi presento Joe Black (dal titolo in lingua originale di Meet Joe Black) è una pellicola del 1998 diretto da Martin Brest, è da considerarsi il remake del film del 1934 dal titolo la La morte in vacanza ispirato a sua volta alla commedia omonima del regista e politico italiano Alberto Casella, che raccontava le leggende che abitavano la sua villa estiva maledetta che si trovava Rocchetta Cairo.

A figurare nel cast del film vi sono Brad Pitt ed Anthony Hopkins nei due ruoli da protagonisti di Joe Black e Bill Parrish mentre Claire Forlani interpreta la figlia di quest’ultimo dal nome di Susan; completano l’insieme di intepreti nei ruoli secondari anche Jeffrey Tambor e Marcia Gay Harden.

Vi presento Joe Black: la trama della pellicola

William “Bill” Parrish è un uomo che ha avuto tanto dalla vita, ricco magnate delle telecomunicazioni con una splendida famiglia al famiglia. Il suo idillio terreno sembra però destinato a terminare quando la Morte decide di andare sula terra a trovarlo perché incuriosito dalle emozioni riguardo all’amore che proprio l’anziano ha raccontato nella sua vita.

Arrivata sul nostro pianeta la Morte prende le sembianze di un bel ragazzo che Susan, la figlia di Bill, ha incontrato in passato e che il padre chiamerà proprio Joe Black.

Tra i due scoppierà una grande intesa che confermerà i racconti sull’amore descritti da Bill e ciò porterà la morte a dover decidere se portare con se in paradiso sono l’anziano uomo o anche la sua bella figlia.

Le citazioni famose

La citazione più famosa di questo film è sicuramente quella che Bill pronuncia all’indirizzo della figlia: “Lo so che ti suona smielato, ma l’amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi.

Io ti dico: buttati a capofitto, trova qualcuno da amare alla follia e che ti ami alla stessa maniera. Come trovarlo? Beh, dimentica il cervello e ascolta il cuore. Io non sento il tuo cuore. Perché la verità, tesoro, è che non ha senso vivere se manca questo. Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente… beh, equivale a non vivere. Ma devi tentare perché se non hai tentato, non hai mai vissuto“.

E di nuovo Bill: “Voglio che tu sappia quanto ti voglio bene, che hai dato alla mia vita un significato che non avevo il diritto di pretendere“.