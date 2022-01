La pasta che scegli racconta qualcosa di te: 7 tipi di pasta svelano la tua identità e la tua personalità

Sai che...

Che tipo di pasta scegli: chi sei in base alle tue preferenze, le tue doti e i tuoi difetti.

Che passione lega l’Italia e la pasta. Tutti la sanno cucinare, tutte ne conoscono le mille declinazioni, senza contare che ognuno ha una specialità di pasta preferita per mille motivi diversi. E non è che forse la pasta che preferiamo dica qualcosa di noi? Lunga o corta? Penne o spaghetti? Ad ognuno la propria preferenza e il proprio carattere. Dimmi che pasta mangi, e ti dirò chi sei. Più o meno.

Spaghetti: che pasta sei?

Gli spaghetti sono il formato di pasta che rappresenta l’Italia, con qualsiasi condimento il gusto non cambia, è eccezionale. La scelta di questo tipo di pasta rappresenta una persona socievole, simpatica e interessante, ma che purtroppo si fa travolgere spesso la mente da opinioni altrui.

Fettuccine: cosa dicono di te

Le fettuccine sono il tipo di pasta più utilizzato durante i pranzi di famiglia, di solito sono adatte al ragù o ai funghi. Chi sceglie questa pasta è una persona socievole, che ama stare in mezzo alla folla, anche se preferisce passare il tempo con parenti e amici. Un difetto di questa personalità è che la paura costante è l’idea di rimanere da solo.

Fusilli: tra irritabilità e serenità

I fusilli sono il tipo di pasta arricciata più apprezzata in Italia.

La persona che la sceglie è nervosa e irritabile, soprattutto se circondata da molte persone, è difficile che rimanga non irrequieta. Non teme la solitudine, ma anzi, la ricerca per trovare la serenità.

Penne: cosa dicono di noi

Le penne sono la pasta che offre una vasta gamma di tipi: classiche, mezze penne, rigate o lisce. Questa pasta è la preferita dalla maggior parte delle persone che hanno un gran senso artistico e dotate di personalità creativa, autentico sognatore e romantico sensibile.

Ravioli: il carattere misurato

Chi sceglie i ravioli è una persona calma, attenta e misurata.

Purtroppo, a differenza del resto delle persone che la circonda, questa persona è molto riservata.

Gnocchi: il primo per eccellenza

Questa pasta è il porto sicuro italiano per eccellenza. La persona che preferisce gli gnocchi è molto serena, ama stare all’aria aperta e cucinare per altri, in quanto possiede un bisogno costante di volersi prendere cura degli altri.

Farfalle: a chi piacciono

Le farfalle sono un tipo di pasta leggera, delicata e versatile, come suggerisce il suo significato, la persona che le sceglie è aperta ai cambiamenti, elastica e disposta ai rischi. Inoltre, è convinta che la vita sia un continuo migliorarsi e diffidare da verità assolute.