Dayane Mello chiude la porta in faccia a Rosalinda Cannavò. Le parole, poi cancellate, dell’influencer

Dayane Mello ha concluso la sua esperienza a La Fazenda, reality show brasiliano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip5 è stata protagonista, durante la sua permanenza nel reality show, di alcuni episodi discussi. Infatti, un altro concorrente del programma televisivo brasiliano, Nego do Borel, è stato accusato di aver molestato Dayane Mello.

In Italia, alcuni personaggi noti si sono schierati a favore di Dayane Mello, tra questi, anche l’amica Rosalinda Cannavò. Ma quest’interessamento non è piaciuto alla stessa influencer, che ha preso le distanze dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip5.

In una recente story, Dayane Mello è tornata a parlare di Rosalinda Cannavò, come riportato da Gossip e Tv. Il messaggio social sarebbe poi stato rimosso.

Dayane Mello prende le distanze da Rosalinda Cannavò

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno creato un importante legame durante la loro permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip5. Dopo la fine del reality, le due si sono ritrovate fuori, ma recentemente, il rapporto si è rotto. Dayane Mello ne ha parlato proprio in alcune storie recenti: “Se farò pace un giorno con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona“.

L’influencer ha spiegato perché ha deciso di allontanarsi dall’amica: “Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata“.

Secondo Dayane Mello, Rosalinda Cannavò non si è comportata con lei da amica: “Questo vuol dire essere mia amica?

No io non credo proprio“.

Dayane Mello attacca Rosalinda Cannavò e loda Soleil Sorge

Dayane Mello ha creato un legame speciale con Rosalinda Cannavò, durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer ha un rapporto stretto anche con una concorrente della sesta edizione del reality.

Si tratta di Soleil Sorge, un’amicizia che manca molto a Dayane Mello “Certo che mi manca.

Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra“.