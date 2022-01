Delitti in Paradiso – Feste con delitto: lunedì 3 gennaio in onda un nuovo episodio del ciclo di Rai2. Trama

Serie TV - Fiction

Rai2 nella prima serata di lunedì 3 gennaio 2022 manda in onda un episodio del seguito ciclo di film di stampo poliziesco facenti parti della collana di Delitti in Paradiso che nell’occasione vivrà un appuntamento speciale a tema natalizio. L’appuntamento di oggi in prima serata è fissato a partire dalle ore 21:20 quando andrà in onda l’episodio dal titolo Feste con delitto. Leggi e scopri la trama completa dell’appuntamento di questa sera che ci mostrerà l’episodio a cavallo tra la stagione 10 e la 11 andato in onda in anteprima mondiale settimana scorsa nel Regno Unito.

Delitti in Paradiso – Feste con delitto: le curiosità ed il cast del film tv

Delitti in Paradiso torna in televisione su Rai2 con un nuovo appassionante episodio che si ambienta proprio durante il periodo natalizio.

L’episodio Feste con delitto del 2021 ed andato in onda proprio lo scorso 26 dicembre sul canale BBC nel Regno Unito arriva in Italia in prima visione assoulta e ostra le vicissitudini dei personaggi interpretati dagli attori Ralf Little, Elizabeth Bourgine, Danny John-Jules, Sara Cox Mathew, Baynton Elizabeth, Tan Tessa e Bonham Jones.

Delitti in Paradiso – Feste con delitto: la trama del film

La trama dell’episodio andato in onda sulla BBC come Specialen inedito di Natale di Delitti in Paradiso ci porta proprio soto le feste in località Saint Marie.

L’ispettore Neville è pronto per tornare a Manchester per passare le feste con la famiglia ignaro ancora che dovrà fare i conti con un ennesimo caso da risolvere.

Giunge infatti al suo orecchio la notizia della morte di un ricco magnate con la situazione diventa sempre più ingarbugliata quando viene a sapere che l’autista di un taxi di Londra ha ricevuto una misteriosa cartolina stranamente legata al caso. Così il commissario si tira su le maniche e sopperisce all’assenza di Florence con l’agente in pensione Dwayne Myers che gli darà del filo da torcere complicando le indagicini.

Dopo i primi dissapori però i due investigatori imparano a convivere e riescono a risolvere il caso.