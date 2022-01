Francesca Cipriani sposa il fidanzato Alessandro Rossi: la data delle nozze e il racconto di come l’ha conquistata

TV e Spettacolo

La spumeggiante ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021, Francesca Cipriani, ha iniziato una nuova avventura fuori dal programma. Il suo compagno da circa 1 anno, Alessandro Rossi, l’ha sorpresa chiedendole di sposarlo in diretta televisiva, proprio nel giardino della casa del Grande Fratello. Adesso Francesca ha iniziato tutti i preparativi per le nozze con l’uomo dei suoi sogni ed entrambi hanno svelato alcuni dettagli sulla loro storia d’amore.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: la data del matrimonio

Durante un’intervista rilasciata a CasaChi, Francesca ha messo in chiaro che sposerà Alessandro entro il 2022: “non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente.

Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po’ tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nell’anno nuovo, nel 2022, di sicuro la data è quella”.

La proposta delle nozze di Alessandro a Francesca in diretta televisiva ha fatto il giro del web. La Cipriani si è ritrovata in mezzo a una distesa di palloncini a forma di cuore e, davanti agli altri concorrenti della casa, Alessandro ha speso parole molto commoventi: “Senza di te non sono felice, voglio passare il resto della mia vita con te“.

La storia d’amore tra Francesca e Alessandro

L’amore tra Francesca e Alessandro è nato grazie ad amici in comune. Nonostante ci fosse un’attrazione fin da subito, la showgirl era restia ad accettare il corteggiamento di lui.

Sempre durante l’intervista con CasaChi, Francesca ha raccontato: “Io e Alessandro ci siamo conosciuti a Milano tramite persone in comune. Lui mi ha iniziato a corteggiare, io ero molto diffidente visto un passato burrascoso.

Lui è stato molto carino. Abbiamo capito che eravamo persone molto affini, anime gemelle, e ci siamo messi insieme“.

D’altro canto, anche Alessandro ha preso parte all’intervista, svelando alcuni dettagli su come ha fatto a conquistarla: “Il corteggiamento è stato un parto gemellare, ma ne è valsa la pena perché ho trovato l’amore, l’anima gemella.

Lei per me è speciale“.

Alla fine Francesca ha capito che persona buona e dolce avesse davanti e gli ha dato una possibilità. Adesso è felicissima al fianco di Alessandro ed entrambi sono emozionati all’idea di iniziare un nuovo capitolo delle loro vite.