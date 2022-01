Il Marchese del Grillo: su Rete4 torna in onda l’apprezzato film con Alberto Sordi

TV e Spettacolo

L’iconico film del grande maestro Mario Monicelli torna in televisione per fare compagnia ai telespettatori di Rete4 nella prima serata di lunedì 3 gennaio 2022. La pellicola Il Marchese del Grillo va in onda anche in contemporanea con la diretta televisiva in streaming sul sito, app o portale di Mediaset Infinity e riporta in scena il protagonista divenuto storico interpretato da Alberto Sordi. Il grande attore della commedia all’italiana è qui un ricco nobile in grado di prendersi gioco di tutto e di tutti con il suo umorismo. Le curiosità, il cast e la trama della pellicola in onda su Rete4 a partire dalle ore 21:30 circa.

Il Marchese del Grillo: le curiosità ed il cast del film

Il marchese del Grillo è un film del 1981 diretto da Mario Monicelli, regista che è stato uno dei più celebri della sua epoca capace di indirizzare un genere come quello della commedia all’italiana con pellicole come I soliti ignoti, La grande guerra, L’armata Brancaleone ed anche Amici miei.

La pellicola Il Marchese del grillo vede nel cast l’inconica interpretazione di Alberto Sordi, al fianco del quale si ricordano anche gli altri interpreti Paolo Stoppa, Caroline Berg, Riccardo Billi, Isabella De Bernardi.

Il Marchese del Grillo: la trama della pellicola

A Roma all’inizio del 1800 vive il marchese Onofrio del Grillo, un nobile romano proprietario terriero che vive alla corte di papa Pio VII. Gran fannullone ed abituato a trascorre le sue giornate nell’ozio più completo, passa maggiormente il suo tempo a passare di bettola in osteria nelle quali vive relazioni amorose clandestine con popolane di dubbia classe.

Il marchese si impone agli occhi di tutti come un ribelle con gli altri pronti a far valere la loro visione bigotta ed autoritaria. Il suo principale passatempo è costituito da quello di creare scherzi e beffe a chiunque, dal Papa stesso alla sua famiglia aristocratica.

Un giorno poi incontra un povero carbonaio alcolizzato di come Gasperino che gli somiglia assai e così decide di mettere in vita il suo più grande scherzo.