Il ritorno di Mary Poppins: quando vederlo, chi è la nuova Mary Poppins dopo Julie Andrews e il trailer

Emily Blunt interpreta la mitica tata nel sequel del film 1964 che arriva per la prima volta in assoluto sulle televisioni italiane. Il cast, la trama e le curiosità della pellicola.

La proposta di Rai1 per la prima serata di lunedì 3 gennaio 2022 è la messa in onda del sequel di un film per tutta la famiglia che ha segnato la storia del cinema mondiale. In prima serata sulla rete pubblica ammiraglia a partire dalle ore 21:25 circa arriva la pellicola Il ritorno di Mary Poppins che prosegue le vicende accadute ventiquattro prima quando Michael Banks, ora ormai padre, era ancora un bambino. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film che porterà i piccoli Annabel, Georgie, John a spasso con la speciale tata per ritrovare la gioia di vivere ed il senso della meraviglia.

Il ritorno di Mary Poppins: le curiositùà ed il cast del film

Qualcuno ha dimenticato l’iconica Julie Andrews? Il film in onda questa sera costringe i fan a fare i conti con un “ritorno” del tutto nuovo. Il ritorno di Mary Poppins (dal titolo in lingua originale di Mary Poppins Returns) è una pellicola del 2018 diretto da Rob Marshall, regista statunitense candidato ai Premi Oscar nel 2003 per aver diretto con immenso successo il musical campione d’incassi Chicago.

Il film in onda per la prima volta in prima visione assoluta per l’Italia su Rai1 è il sequel del film capolavoro del 1964 e dal titolo di Mary Poppins, che fu liberamente ispirato alla serie di romanzi di Pamela Lyndon Travers.

Ad interpretare la magica tata ci pensa Emily Blunt mentre il ruolo di Jack è stato affidato a Lin Manuel Miranda. Al loro fianco a completare il cast compaiono anche le stelle di Hollywood Meryl Streep, Julie Walters e Colin Firth.

Il ritorno di Mary Poppins: la trama del film

In una Londra del 1935 Michael Banks è ormai un uomo adulto rimasto vedovo che dopo la morte di sua moglie Kate vive con i suoi tre figli Annabel, John e Georgie. I quattro vivono nella stessa famosa casa al numero 17 di Viale dei Ciliegi, nella quale 24 anni prima incrociò per la prima ed unica volta in vita sua la magica Mary Poppins.

In un clima di perenne crisi economica oltre a quella emotiva, Mary Poppins decide di tornare magicamente nella vita dei suoi bambini ed affiancata da Jack cercherà di restituire loro il senso della meraviglia.

Guarda il trailer: