Imma Battaglia sorprende Eva Grimaldi, romantico incontro al Grande Fratello Vip: “Mi riempi le giornate”

Grande Fratello

Eva Grimaldi in lacrime per le parole della sua Imma Battaglia al Grande Fratello Vip. Il romantico incontro nel giardino della Casa.

Romanticismo ad elevati livelli al Grande Fratello Vip, grazie alle speciali parole rivolte da Imma Battaglia alla sua Eva Grimaldi. In giardino le due donne si ritrovano per un bellissimo incontro, segnato dalle lacrime e dalle dichiarazioni d’amore dell’attivista all’attrice. “Tu devi saperlo che chi ti trova, trova un tesoro“: di fronte a queste parole anche Alfonso Signorini, dallo studio, non trattiene l’emozione.

Imma Battaglia commuove Eva Grimaldi: “La vita non è vita senza di te“

Imma Battaglia e Eva Grimaldi sono protagoniste di un dolcissimo incontro nel giardino del Grande Fratello Vip.

L’attivista è intervenuta nella diretta di questa sera per una romantica sorpresa all’attrice, l’amore della sua vita. La concorrente, vedendo la sua Imma fare capolino in giardino, scoppia immediatamente in lacrime. Le dichiarazioni della Battaglia sono all’insegna dell’amore: “Quali parole posso dirti? Io ti amo, non puoi capire quanto ti amo e cosa è stato vivere queste feste senza di te. Tu devi saperlo che chi ti trova, trova un tesoro. Io sono stata fortunata a trovarti e sono stati sfortunati quelli che ti hanno perso nella vita“.

Di fronte alla sua Eva, Imma Battaglia prosegue sulla scia del romanticismo: “Tu mi riempi le giornate.

Non devi piangere, perché io ho pensato un sacco in questi giorni. Quando, alle promesse, mi hai detto: ‘Io sarò vicino a te sino all’ultimo respiro’. Io ho pensato tanto in questi giorni senza di te. La vita non è vita senza di te, il cuore non batte senza di te. Le feste senza di te, che senso hanno? Io voglio dormire abbracciata a te“.

Imma Battaglia e l’appello alla politica: il plauso di Alfonso Signorini

Nel corso dell’incontro, Imma Battaglia ha anche voluto rivolgere un importante appello alla politica: “Voglio approfittare per chiedere a Draghi, a questo Governo, di fare la legge sui matrimoni egualitari.

Perché io ti voglio sposare ogni giorno“. Tra gli applausi del pubblico, prende parola anche un visibilmente commosso Alfonso Signorini che ringrazia l’attivista per queste parole: “Le tue sono le più belle parole d’amore mai pronunciate al Grande Fratello. Grazie, è un amore meraviglioso. Sottoscrivo, per quanto posso, la tua richiesta al nostro Governo, che dia ufficialità alle unioni e che tutti possano sposarsi, com’è giusto che sia“.

Imma Battaglia conclude la sua sorpresa con le ultime dichiarazioni d’amore alla Grimaldi: “Eva è stata la luce per me, è una donna straordinaria, mi dà il senso della vita.

Ho voluto rimanere da sola per esplorare questa solitudine, volevo provarla questa mancanza. Perché tanta mancanza provavo, tanto amore avrei avuto“.