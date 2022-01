Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: “Tu saresti una madre?”. Volano accuse al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello Vip esplode il caos e volano parole pesanti tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. La cantante lirica si è dissociata dagli atteggiamenti considerati falsi e ipocriti di alcuni concorrenti e attacca la coinquilina, toccandola nel privato. “Tu saresti una madre?” la durissima insinuazione verso la Trevisan, considerata incoerente dalla Ricciarelli negli atteggiamenti mostrati a Cinecittà.

Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli: lo scontro nella Casa del GF Vip

Esplode il caos nel salone della Casa del Grande Fratello Vip: la puntata di questa sera è più infuocata che mai.

Il principale scontro avviene tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, sulla scia di una precedente lite che ha visto coinvolti Manila e le sorelle Selassié. Le tensioni in Casa si rincorrono e da un litigio possono scaturirne altri, segno che i nervi sono sempre pronti a saltare, soprattutto tra le figure femminili. Miriana Trevisan, nel corso di un intermezzo pubblicitario, ha voluto esprimere il suo pensiero sulla lite tra le sorelle Selassié e la Ricciarelli condannando entrambe per le espressioni utilizzate.

Ma la sua critica non è andata giù alla cantante lirica che, sempre in quel frammento, avrebbe attaccato Miriana anche nel suo lato privato, legato in particolare al figlio che la attende a casa.

A fare chiarezza su quanto accaduto è Alfonso Signorini, che chiede alle dirette interessate cosa sia accaduto durante la pausa. “Mi hai offesa come madre un sacco di volte. Basta, come ha sbagliato Clarissa ha sbagliato Katia” afferma Miriana.

Katia Ricciarelli sminuisce Miriana Trevisan: “Tu saresti una madre?“

Miriana Trevisan ha anche spiegato come le parole di Katia Ricciarelli abbiano toccato la sua sfera privata. Lo scontro si accende in diretta e la cantante lirica lancia un altro, sonoro attacco alla showgirl: “Tu saresti una madre?

E allora stai attenta a come ti comporti“. Il riferimento è all’atteggiamento di Miriana prima verso Nicola Pisu, poi verso il sentimento provato verso Biagio D’Anelli.

Sentitasi ferita nel privato, la Trevisan esplode: “Sono una madre, sempre“.

Alfonso Signorini cerca di riportare la calma, chiedendo alla Ricciarelli cosa l’abbia turbata: “Non ce l’ho con nessuno. Ce l’ho con la verità. Mi sono stancata di sentire dire bugie, tantissime“. Miriana ribadisce come abbia sempre cercato di instaurare un rapporto puro con la coinquilina: “Non ti ho mai detto mezza bugia, mai.

Sono sempre venuta verso di te con amore puro e incondizionato“. In uno scatto di rabbia, la showgirl lascia il salone: “Io me ne vado, ciao. Mi fa schifo questa cosa“. Katia Ricciarelli conferma nuovamente al conduttore: “Non abbiamo chiarito. Non ho capito niente e non mi interessa. Sono stanca di ipocrisie, io qui dentro sto bene solo con 4/5 persone. Sono disponibile a pagarne le conseguenze, ma non voglio avere a che fare con persone che sono false“.