Oroscopo Paolo Fox settimana dal 3 al 9 gennaio: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 3 al 9 gennaio

Oroscopo per la settimana dal 3 al 9 gennaio per tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana Paolo Fox propone le sue previsioni dei segni per ogni giornata. Vuoi scoprire quanto il tuo segno sarà fortunato in questi 7 giorni? O ti piacerebbe sapere se succederà qualcosa di speciale in amore? Leggi l’elenco dei segni di Paolo Fox e potrai conoscere così anche tu l’andamento del tuo segno nei prossimi giorni e indagare per essere al corrente della situazione astrologica di chi ti sta intorno.

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Secondo le letture che Paolo Fox ha fatto dei vostri astri e dei loro transiti, questa sembra essere una settimana ancora colpita da alcuni, piccoli e grandi, problemi amorosi. Ultimamente siete stati parecchio dubbiosi, cari nati sotto l’Ariete, e forse vi pentirete di una vostra scelta. Sul lavoro, invece, le soddisfazioni sembrano esserci e prestissimo una svolta sembra attendervi!

Oroscopo Toro

Questa vostra nuova settimana, amici del Toro, sembra volervi regalare dei momenti veramente entusiasmanti per l’amore, con delle nuove emozioni pronte ad allietare sia voi single che voi amici impegnati! Secondo le letture di astri e transiti che vi interessano, però, quei cambiamenti che ardentemente desiderate sul lavoro, sono ancora piuttosto distanti.

Oroscopo Gemelli

Questa vostra settimana, cari amici nati sotto il segno dei Gemelli, sembra essere veramente ottima per l’amore, ma quasi esclusivamente per voi amici single del segno.

Per ora, infatti, voi coppie siete ancora in un periodo poco luminoso, ma secondo l’astrologo romano l’importante è capire cosa veramente vogliate. Sul lavoro, invece, inizierete con il botto, ma dovrete anche rallentare in fretta.

Oroscopo Cancro

Carissimi amici del Cancro, questa settimana sembra volervi regalare delle buone sensazioni amorose, ma i primi giorni saranno ancora colpiti da una leggera insofferenza tra voi e il partener. Il lavoro, invece, in questo periodo sembra volervi causare solamente un notevole nervosismo, state, però, soprattutto molto attenti nei rapporti con i vostri vari colleghi.

Oroscopo Leone

Questa vostra nuova settimana, secondo le letture fatte da Paolo Fox nei vostri astri e transiti, sembra essere piuttosto bella! L’amore non sarà decisamente soddisfacente se da poco avete iniziato una nuova relazione, mentre per voi single qualcosa sembra smuoversi all’orizzonte! Sul lavoro forse alcune questioni non vi renderanno tranquilli, ma potete affrontarle!

Oroscopo Vergine

Una nuova settimana che sembra essere abbastanza tranquilla, ma purtroppo non eccelsa, si aprirà al vostro cospetto, amici della Vergine.

L’amore, però, regalerà delle notevoli sensazioni rinnovate, e per voi single non si può escludere che qualcosa di nuovo arrivi entro fine mese! Tuttavia, non trascurate il lavoro che qualcosa di bello ce l’ha in serbo!

Oroscopo Bilancia

Cari nati sotto la Bilancia, forse in alcuni momenti nel corso di questa settimana sembra che dobbiate stare un pochino più attenti a cosa fate. In amore non riuscite a sentirvi tranquilli, rimanendo un pochino bloccati da voi stessi. Non siate così tanto diffidenti, bisogna lasciarsi andare ogni tanto!

Sul lavoro impegnatevi che gli sforzi ripagheranno presto!

Oroscopo Scorpione

Secondo le letture fatte da Paolo Fox sui vostri astri e sui loro transiti, questa settimana sembra essere piuttosto mediocre, senza nessuna grandissima opportunità nuova per voi carissimi amici dello Scorpione. Venere è dalla vostra, ma comunque non riuscite a stare tranquilli in amore, né a fidarvi. Il lavoro, da metà settimana in poi, dovrebbe diventare costruttivo per voi!

Oroscopo Sagittario

Amici nati sotto il segno del Sagittario, questa vostra nuova settimana sembra essere veramente ottima e solare, almeno stando alle interpretazioni dell’astrologo romano! Le opportunità non mancheranno, pressoché in qualsiasi campo vi servano, ma specialmente in amore per voi amici single che avete tenuto duro fino ad ora! Il lavoro sarà poco stimolante.

Oroscopo Capricorno

Questa vostra nuova settimana, secondo le letture fatte da Paolo Fox sui vostri astri, sembra essere eccellente, specialmente in amore! Se foste single, ed innamorati, sappiate che questi sette giorni potrebbero essere veramente importanti per confessare i vostri sentimenti, amici del Capricorno! Sul lavoro un buon impegno vi dovrebbe portare ad importanti e notevoli fortune!

Oroscopo Acquario

Carissimi Acquario, questa vostra nuova settimana sembra essere veramente bella da vivere, cercate di affrontarla con il sorriso e le speranze sempre al massimo! Mercurio vi spinge verso delle nuove conoscenze, che potrebbero rivelarsi importantissime per il lavoro e, per alcuni di voi, anche per l’amore! Occhio solo a non polemizzare su tutto al lavoro, non ne vale la pena.

Oroscopo Pesci

Secondo le letture settimanali fatte da Paolo Fox, infine, questi sette giorni sembrano essere veramente ottimi per voi dei Pesci! Soprattutto le emozioni sembrano poter attraversare un’importante crescita, che vi permetterà sia di risolvere i problemi della coppia, che di trovare qualcuno nel caso siate single! Sul lavoro, però, occorre rimboccarsi le maniche.

