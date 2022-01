Top Gun: su Italia1 lunedì 3 gennaio 2022 torna il gande classico degli anni ’90. Le citazioni famose

TV e Spettacolo

Italia1 torna a proporre un film iconico che ha fatto la storia degli anni ottanta e che ancora oggi è capace di intrattenere i fan come quasi 40 anni fa. Torna in onda la pellicola dal titolo di Top Gun nella prima serata di oggi lunedì 3 gennaio 2022 a partire dalle 21.20 e la visione sarà resa disponibile anche in streaming in contemporanea con quella televisiva sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Nel film diretto da Tony Scott torna l’apprezzatissimo Tom Cruise nei panni di Pete Maverick Mitchell, allievo della Marina Usa in corsa per diventare un Top Gun nonostante la disciplina non sia il suo forte che dovrà fare i conti con una tragedia che gli farà scombussolare i suoi piani.

Top Gun: le curiosità ed il cast del film

Top Gun è un film d’azione del 1986 diretto da Tony Scott, fratello del più famoso Ridley che ha saputo imporsi anche lui agli occhi del pubblico internazionale con pellicole come Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II, Una vita al massimo, Nemico pubblico e Man on Fire – Il fuoco della vendetta.

La sceneggiatura del film è ispirata a Top Guns, un articolo scritto da Ehud Yonay per la rivista California e da subito fu un successo sia tra la critica che nel pubblico che con il tempo lo elesse come un classico degli anni ’80.

La pellicola fu infatti capace di vincere un premio Oscar per la miglior canzone dal titolo Take My Breath Away dei Berlin, che fu prodotta da una eccellenza italiana come il dj e producer Giorgio Moroder.

Il cast principale del film è divenuto iconico grazie alla grande interpretazione di Tom Cruise che venne lanciato come una delle principali star di Hollywood dell’epoca, capace di inanellare successi fino ai giorni nostri. Al suo fianco negli altri ruoli da comprimari si ricordano anche Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer e Tom Skerritt.

Top Gun: la trama della pellicola

Pete Maverick Mitchell e Nick Goose Bradshaw sono due amici pilota e navigatore di un F-14 della Marina degli Stati Uniti che vengono scelti per affrontare un duro addestramento alla Scuola di caccia da combattimento con l’obiettivo di essere formati come dei Top Gun.

La scuola infatti seleziona in maniera ferrea gli allievi e chi arriva alla fine deve eccellere nella preparazione, disciplina e senso del dovere.

Maverick lungo il percorso vivrà parecchie insidie e oltre al rapporto sentimentale con l’istruttrice Charlie dovrà fare i conti con l’incidente dell’amico Goose che sconvolgerà tuti i suoi piani.

Frasi famose di Top Gun

Con i film iconici come quello di Top Gun uno non può che tornare con la memoria alle frasi che abbiamo ascoltato e riascoltato. A questo proposito, la AFI’s 100 Years… 100 Movie Quotes è una lista delle cento migliori citazioni di tutti i tempi tratte da film americani. L’elenco è stato creato nel 2005 dall’American Film Institute e tra queste c’è proprio una citazione di Top Gun: “Sento il bisogno – il bisogno di velocità! (I feel the need – the need for speed!)”. Ma anche: “Lassù non hai il tempo di pensare, se pensi sei morto“.