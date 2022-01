Eleonora Giorgi, il difficile rapporto con la tv: “La mia carriera distrutta, ora sogno di fare un film”

TV e Spettacolo

L’attrice romana Eleonora Giorgi, David di Donatello per il film Borotalco, è tornata a parlare della sua vita, sia privata che professionale. Dopo anni molto difficili in cui è stata fortemente criticata dal mondo dello spettacolo, ha confidato di sognare di poter tornare sul set per recitare. Dopo anni passati in campagna, dedicandosi all’agricoltura, è pronta a rimettersi in gioco e spera che non le diano “ruoli da nonna”.

Eleonora Giorgi esclusa dal panorama cinematografico

La famosa attrice si è raccontata alla rivista Oggi, ricordando l’esperienza che l’ha allontanata dal mondo dello spettacolo, anche a causa del processo fatto al suo primo marito, Angelo Rizzoli.

Eleonora ha deciso di abbandonare il mondo del cinema anche a causa delle critiche morali espresse dall’opinione pubblica e da colleghi del campo cinematografico in merito a Rizzoli facente parte della massoneria.

Tutto ciò ebbe una ripercussione a livello personale e professionale, spingendo Eleonora a lasciare la città per andare a vivere in campagna: “Questa tempesta mi ha buttato via per decenni da tutti i ruoli possibili per un’attrice che era diventata tale sul set. Con il tempo sono diventata una brava attrice che ha soffocato il suo talento“.

Eleonora Giorgi e la voglia di essere di nuovo protagonista

La cosiddetta Lolita d’Italia, che ha attraversato quasi 50 anni di storia del cinema italiano, sta per diventare nonna. La felice notizia l’ha spinta a lasciare la campagna, dove ha vissuto per anni, per tornare a Roma. Ma la scelta, come racconta nell’intervista con Oggi, è dovuta anche al suo desiderio di riprovare a entrare nel mondo dello spettacolo.

“Io, alla mia età, ho voglia di riuscire a essere ancora protagonista. Ho un progetto di una storia che è quasi un tabù e delle persone autorevoli ne stanno cogliendo l’importanza“.

Eleonora Giorgi pronta per i reality

Già qualche anno fa, nel 2018, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip e a Ballando con le stelle, Eleonora Giorgi aveva raccontato, in un’intervista con Il Tempo, delle motivazioni per cui aveva lasciato il mondo del cinema, mettendo in evidenza anche la carenza dei ruoli femminili: “Dopo i 60 anni ci sono solo parti da nonna“.

Mentre aspetta un nuovo esordio nel cinema, Eleonora parla positivamente della sua esperienza televisiva: “In televisione sono nei panni di me stessa e ci sto bene. Sono spinta dalla mia grande curiosità e senso dell’avventura.

E poi tra recitare nei panni di una nonna e fare reality preferisco la seconda scelta. È come se la mia generazione fosse stata esodata da cinema e televisione“.