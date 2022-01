Giocatore di basket aiuta a pulire l’arena dopo la partita: l’atto di gentilezza diventa virale su Internet

Dopo il match tra Wichita State University e Tarleton State, da cui è uscita vincente la prima squadra, si è verificato un fatto degno di nota. Uno dei giocatori della Wichita, Dexter Dennis, ha deciso di aiutare lo staff a ripulire tutta l’arena, dopo la partita.

Taylor Eldridge, giornalista del Wichita Eagle, giornale della Wichita State University, che si occupa degli articoli riguardanti gli atleti, ha postato i video che mostrano Dennis raccogliere la spazzatura tra gli spalti della Koch Arena. Ha commentato dicendo: “Dennis è un tipo diverso di ragazzo“.

Le riprese sono presto diventate virali, ispirando fan e giocatori.

Dennis non è stato punito o altro, semplicemente ha messo in atto un gesto spontaneo di gentilezza, non finalizzato ad altro. Voleva solo aiutare lo staff delle pulizie a sistemare. La pulizia di uno stadio può richiedere anche 3 ore dopo ogni partita, spiega CBS News.

Il direttore delle strutture dell’Università, David Gomez, ha detto che vedere uno studente atleta rimanere ad aiutare è stimolante e di grande ispirazione.

Thirty minutes after the Wichita State game, star player Dexter Dennis (@ldl_dex) is up here in the stands picking up trash at Koch Arena.

Dexter is a different kind of dude. pic.twitter.com/GMzGhz0L9t

— Taylor Eldridge (@tayloreldridge) November 17, 2021