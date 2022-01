La dolce dedica Instagram di Sara Daniele per il padre Pino, i ricordi del mondo della musica: tutti i post

TV e Spettacolo

Pino Daniele è scomparso il 4 gennaio del 2015, lasciando grande commozione in tutto il mondo della musica, nella sua famiglia e nei tanti fans. Il cantante partenopeo ha saputo fondere con estrema maestria la tradizione musicale italiana con quella d’oltreoceano.

Nel giorno del settimo anniversario della sua morte, molti sono stati i tributi ricevuti dal cantante. Soprattutto, la figlia Sara Daniele ha voluto condividere sul suo account Instagram un commovente ricordo del padre Pino.

Il post di Sara Daniele per l’anniversario della scomparsa di Pino

Pino Daniele è morto a Roma la sera del 4 gennaio, dopo essere stato colto da un infarto.

Al momento del malore il cantante si trovava nella sua villa in Toscana e la corsa verso l’Ospedale Sant’Eugenio della capitale non ha sortito l’effetto sperato.

Dopo sette anni il ricordo di Pino Daniele è più vivo che mai e la sua musica apprezzata da giovani e meno giovani. Ma la memoria del cantante è viva soprattutto nei ricordi della sua famiglia. La figlia Sara Daniele, avuta dal secondo matrimonio con Fabiola Sciabbarrasi, ha voluto ricordate il padre con un post davvero affettuoso, condiviso sul suo account Instagram.

La ragazza sente ancora la vicinanza del padre Pino Daniele: “La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio.

Non lo farò mai. Ti amo“.

Non solo Sara Daniele, Emma Marrone e le altre dediche social per Pino

Pino Daniele ci ha lasciato sette anni fa. Si trattava di uno dei musicisti italiani più innovativi, che ha lasciato il segno nel panorama nazionale e che ha regalato a tutti dei brani senza tempo.

Gli amici musicisti hanno voluto ricordarlo nel giorno della sua scomparsa. Emma Marrone ha condiviso un video inedito di un’esibizione di lei e Pino Daniele sulle note di Je so’ pazzo.

Il video musicale è stato accompagnato da un messaggio significativo: “Ci sei sempre stato. Ci sarai per sempre. Manchi Pino“.

Anche il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi ha postato delle esibizioni insieme al cantante partenopeo.

Nei tre post, condivisi sul suo account Instagram, traspare la forte stima provata per Pino Daniele: “Ci siamo trovati spesso a improvvisare in una hall di hotel come questa… Solo qualche anno prima cantavamo le sue canzoni intorno a un falò insieme ad amici, in riva al mare, al nostro mare di Porto Cesareo… Non ci crediamo ancora… che Pino sia un nostro amico.

Non ci crediamo ancora… che Pino non ci sia più“.

Vasco Rossi ha ricordato Pino Daniele con una famosa strofa di uno dei suoi brani più amati: “W Pino Daniele!!! È sempre vivo nella sua musica, nella sua poesia.. sempre vivo nei nostri cuori. A me me piace ′o blues e tutt’e juorne aggio canta“.

Infine Eros Ramazzotti ha espresso la mancanza che ancora gli suscita la scomparsa di Pino Daniele: “Ciao fratello, non ti dimentico! MI MANCHI“.