Quirinale, Fico convoca il Parlamento. Quando sarà la prima votazione per il nuovo Presidente della Repubblica

Politica

A partire dalla fine di gennaio inizieranno i lavori per eleggere il nuovo Capo dello Stato dopo la fine del mandato di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica.

È giunto il momento, l’era Mattarella è ufficialmente finita e preso ci saranno le votazioni del nuovo Presidente della Repubblica italiana, il 13esimo. Il Presidente della Camera Roberto Fico ha firmato il documento di convocazione della seduta Parlamentare per eleggere il nuovo Capo dello Stato.

Al via le votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica

Il Presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali (3 per ogni regione tranne la Valle d’Aosta che ne ha 1). L’avviso è stato reso noto dall’ufficio stampa della Camera ed è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale: “Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica il 24 gennaio alle ore 15” si legge.

Su Facebook, il Presidente della Camera Fico ha aggiunto: “Nelle prossime due settimane, all’attività ordinaria della Camera si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per definire l’organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto”.

E ancora: “Come da prassi, questa mattina ho inviato la comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali, che dovranno scegliere i propri delegati, e al presidente Mattarella”.

Chi voterà il Presidente della Repubblica

La seduta per le votazioni del nuovo Presidente della Repubblica avverrà alla presenza di 1009 votanti, chiamati grandi elettori. Si tratta di 321 senatori, 630 deputati, 58 delegati regionali (questi ultimi scelti per assicurare la rappresentanza delle minoranze).

La votazione: i passaggi

Ci saranno tre primi scrutini, per essere eletti il candidato deve ottenere il quorum dei due terzi dei componenti dell’Assemblea, ovvero 673 voti, dal quarto in avanti occorre la maggioranza assoluta.

Quali sono i 12 Presidenti della storia della Repubblica

Le votazioni sceglieranno il 13esimo Presidente della Repubblica italiana, che raccoglierà la ricca eredità lasciata da coloro che lo hanno preceduto.

L’elenco di tutti i Presidenti della Repubblica: