Tali e Quali: le regole della versione Nip presentata da Carlo Conti. La giuria e gli ospiti

Carlo Conti è pronto a dare il via alla versione Nip del suo trionfale programma in onda su Rai1. Il conduttore ha chiarito quali sono le differenze tra i due format e chi ci sarà a giudicare i concorrenti in gara.

La versione Nip del famoso programma condotto da Carlo Conti è pronta a fare il suo debutto su Rai1 proprio questo weekend. La prima delle quattro puntate evento andrà infatti in onda sabato 8 gennaio 2022 e mostrerà al pubblico l’avvincente gara tra la gente comune che interpreterà i grandi della musica italiana ed internazionale. Durante la marcia di avvicinamento alla prima puntata del programma, il conduttore ha rilasciato una intervista per spiegare le linee guide del nuovo format che si discosterà in qualche maniera dal suo famoso predecessore. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Tali e Quali dove personaggi non famosi si sfideranno tra loro trasformandosi in un’icona musicale.

Tali e Quali: il regolamento della gara

La versione Nip del più noto programma che nella sua ultima edizione ha registrato la vittoria dei Gemelli di Guidonia è pronto a sbarcare sulla rete ammiraglia a partire da sabato 8 gennaio 2022, quando torneranno a farla da padrone le imitazioni dei grandi della musica affidate questa volta al pubblico del programma che si trasforma in veri e propri concorrenti.

Sarà una versione particolare quella che andrà in onda su Rai1 che confermerà i punti forti del programma originale ma si discosterà per quanto riguarda il regolamento della competizione.

Tali e Quali sarà formato da 4 avvincenti puntate nelle quali la gente comune prenderà le sembianze di un grande della musica italiana o internazionale per gareggiare verso il titolo di campione.

Ogni puntata vedrà sfidarsi ben 11 concorrenti differenti pronti a darsi battaglia uno contro l’altro nei panni di un personaggio della musica che interpreteranno per l’occasione verso la vittoria di puntata. Le migliori imitazioni di ogni appuntamento si sfideranno poi nella puntata finale alla quale si aggiungerà anche la vincitrice della prima edizione del format.

Tali e Quali: la giuria del programma

Le parole del conduttore Carlo Conti hanno anche confermato la squadra di giurati che lo affiancherà in questa nuova avventura. A fargli da spalla saranno ovviamente Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio ed anche Giorgio Panariello tutti confermatissimi dopo la trionfale edizione di Tale e quale Show. Al loro fianco ovviamente un quarto giudice differente di puntata in puntata che impreziosirà il parterre con una imitazione di un personaggio famoso. Nella prima puntata, il quarto giudice, stando a quanto riporta TvBlog, Biagio Izzo.

Ospiti i gemelli di Guidonia, che hanno conquistato la tv e il pubblico dopo la vittoria a Tale e quale show.