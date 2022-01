Un’avventura: la trama, il cast, le curiosità e il trailer del film in onda su Rai3 martedì 4 gennaio 2022

TV e Spettacolo

Di Rocco Zanetti // TV e Spettacolo 04 Gennaio 2022, 19:13

La pellicola basata sulle canzoni di Lucio Battisti e Mogol va in onda per la prima volta assoluta su Rai1. La tram, il cast e le curiosità della pellicola in onda oggi martedì 4 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa.