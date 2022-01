Un’ora sola vi vorrei: Enrico Brignano conduce la seconda puntata. Gli ospiti

Programmi TV

Enrico Brignano conduce la seconda attesa puntata del suo divertente show che in un’ora di spettacolo intrattiene il pubblico con la sua proverbiale ironia fra canti, balli e monologhi sull’attualità. Un’ora solo vi vorrei torna in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa di martedì 4 gennaio 2022 con la seconda delle cinque puntate in programma dove il padrone di casa sarà al centro dello studio a ricordare a sette anni di distanza lo scomparso Pino Daniele. Questo sarà lo spunto per parlare della splendida città di Napoli e delle sue contraddizioni, grazie anche all’intervento di due ospiti d’eccezione Peppe Barra ed Andrea Sannino.

Un’ora sola vi vorrei: la seconda puntata di stagione

Ritorna in televisione su Rai2 oggi martedì 4 gennaio 2022 la nuova edizione di Un’ora sola vi vorrei. Il one man show condotto da Enrico Brignano va in onda con la sua seconda puntata dove al centro dell’attenzione ci sarà nuovamente il conduttore per un’ora densa di risate e spunti interessanti che ruoteranno intorno alla splendida città di Napoli.

Al suo fianco nel secondo appuntamento tornano la musica della resident band diretta dal Maestro Andrea Perrozzi oltre agli sketch dei comici Alessandro Betti e Marta Zoboli, che per l’occasione interpreterà un’attrice napoletana maldestra.

Un’ora sola vi vorrei: gli ospiti ed i temi della seconda puntata

La puntata che va in onda martedì 4 gennaio 2022 ricade nel settimo anniversario della morte del mitico Pino Daniele, Enrico Brignano avrà l’occasione di parlare della sua città.

Napoli sarà infatti al centro di tutta la puntata che spazierà dai temi legati all’arte a quelli legati ai grani simboli come Diego Armando Maradona.

A continuare la tradizione del programma, da sempre costellato di grandi ospiti, ci saranno due artisti che di Napoli se ne intendono veramente.

Saranno presenti in studio Peppe Barra, che spazierà dal teatro tradizionale partenopeo alla musica leggera recente, ed il cantante Andrea Sannino. A chiudere la puntata il consueto letto matrimoniale in compagnia di Flora Canto.