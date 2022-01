Benzina e gasolio più cari nel 2022: quanto costeranno e quali sono le cause degli aumenti per i carburanti

Economia

Il 2022 sembra confermarsi come l’anno dei rincari. Dopo gli aumenti nelle bollette di luce e gas e i rialzi dei prezzi di numerose materie prime, sono in arrivo anche aumenti per i carburanti alla pompa. In quest’ultimo caso, però, le motivazioni sono slegate dalla crisi energetica globale.

Benzina e gasolio, aumentano i prezzi dei carburanti: cosa sta succedendo

A partire dal 1° gennaio si è assistito a un rincaro nei prezzi dei carburanti alla pompa, stimato da Eni in 0,005€ per ogni litro. La causa è il costo crescente da sostenere per la miscelazione dei biocarburanti, dunque slegato dalle cause che hanno provocato gli aumenti che stanno colpendo le famiglie italiane negli ultimi tempi.

Per Eni, infatti, il costo dell’obbligo di miscelazione di prodotti bio nei carburanti fossili ha complessivamente raggiunto i 0,055€ per ogni litro di carburante.

Quanto costa il carburante secondo gli ultimi dati aggiornati

L’Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce la media dei prezzi che sono stati applicati il 2 gennaio in circa 15.000 impianti. Per quanto riguarda la benzina self-service, la media si attesta sui 1,727€/litro (1,733€/l praticati dalle compagnie e 1,712€/l dalle pompe bianche), mentre la benzina servito ha raggiunto 1,862€/litro (1,909€/l per le compagnie e 1,769€/l per le pompe bianche).

Il diesel self-service invece costava in media 1,593€/litro (1,599€/l per le compagnie e 1,581€/l presso le pompe bianche), mentre quello servito 1,733€/litro (1,783€/l presso le compagnie e 1,638€/l alle pompe bianche).

Per quanto riguarda il GPL servito il costo medio è stato 0,822€/litro, il metano servito si è attestato sui 1,788€/kg e il GNL a 2,114€/kg in media.

Per quanto riguarda i prezzi applicati nelle autostrade, la benzina costava in media 1,816€/litro per il self service e di 2,037€/l per il servito, il gasolio invece di 1,695€/litro in self service e di 1,938€/litro per il servito.

Il GPL costava in media 0,922€/litro, il metano 1,960€/kg e infine il GNL 2,079€/kg.