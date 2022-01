Big Game – Caccia al presidente: trama, cast e curiosità del film in onda su Italia1 mercoledì 5 gennaio 2022

TV e Spettacolo

Italia1 riprende la sua lunga tradizione di action movie con la proposta interessante per la prima serata di mercoledì 5 gennaio 2022. Oggi arriva infatti sul piccolo schermo del canale la pellicola dal titolo di Big Game – Caccia al Presidente, con la partecipazione interessante del divo hollywoodiano Samuel L. Jackson nei panni del Presidente degli Stati Uniti d’America. La carica più importante del colosso mondiale sarà messa in pericolo durante una traversata transoceanica con l’Air Force One quando sarà costretto ad abbandonare l’aereo con una capsula di salvataggio e si ritroverà in Finlandia nelle mani di un ragazzino di 13 anni che farà di tutto per aiutarlo.

Big Game – Caccia al Presidente: le curiosità ed il cast della pellicola

Big Game – Caccia al Presidente (in lingua originale dal solo titolo di Big Game) è una pellicola del 2014 diretto da Jalmari Helander che rappresenta il film con la produzione finlandese più costosa di sempre.

Merito dei costi elevati è sicuramente la presenza nel cast del divo hollywoodiano Samuel L. Jackson, iconico interprete di pellicole di successo Pulp Fiction o Django Unchained.

Al suo fianco oltre al giovane attore Onni Tommila nei panni del 13enne che aiuterà il presidente americano, anche un folto cast di attori statunitensi come Felicity Huffman, Victor Garber, Ted Levine, Jim Broadbent,Ray Stevenson e Mehmet Kurtuluş.

Big Game – Caccia al Presidente: la trama del film

Oskari è un piccolo finlandese di 13 anni che si trova a passare da solo una notte in una foresta per superare un rito di iniziazione armato di arco e frecce. Nell’occasione non incontrerà però i classici animali selvatici ma anzi si troverà di fronte una capsula di salvataggio dalla quale sbuca nientemeno che il Presidente degli Stati Uniti d’America.

I due dovranno stringere una strana alleanza mentre il Presidente sarà ricercato dal mondo intero ed anche da un complotto che vorrebbe farlo fuori.

